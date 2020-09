El contundente mensaje y las fotos con las que Erika Zaba responde a sus detractores

Después de la pausa obligatoria que los integrantes de OV7 tuvieron que realizar por la contingencia sanitaria, el pasado fin de semana, se reencontraron de manera virtual con sus fans, durante el concierto online con el que celebraron 30 años de la agrupación. Durante este show, el vestuario que Érika Zaba eligió para aparecer en el escenario llamó la atención de varios seguidores del grupo quienes abrieron todo un debate de las prendas. El tema incluso fue abordado por la cantante en video que compartió en Instagram, donde respondió a quienes la criticaron: “Yo me visto como me siento a gusto”, dijo en una parte del clip. Tras la polémica, la cantante retomó su actividad en redes sociales donde, además de publicar un texto dedicado a sus detractores, compartió una foto en bikini donde muestra su lado más sensual.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Aunque dio una explicación de por qué eligió esas prendas, en otro post, reconoció que la situación sí fue incómoda: “Terminó una semana rara para mí. Pero igual que siempre agradeciendo a la vida, a la gente que me ama a la que no, también. Siempre sigo creciendo y soy intensamente feliz”, escribió. Horas después, en respuesta a todos aquellos que aseguraron, su vestuario era demasiado revelador, Zaba dejó claro que este tipo de comentarios no modificaran sus elecciones y, luciendo cuerpazo, posó en bikini. La cantante se limitó a escribir la palabra “playa” como descripción del álbum de cinco fotos que provocaron la reacción de más de 30 mil de sus seguidores.

VER GALERÍA

Tras la publicación de Érika, su esposo, Francisco Oliveros retomó una de las imágenes de la cantante y le dedicó un lindo mensaje de apoyo: “Su belleza siempre ha ido más allá de cualquier expectativa que su piel pudiera crear. Si supieran que su belleza real radica en la seguridad y la libertad con la que toma riesgos y decide ser ella misma. Así, sin pretender nada más, que ella misma”. Como era de esperarse, el texto del esposo de Érika provocó la emoción de todos sus fans, pero sobre todo, de la cantante quien le escribió: “Mi amor precioso eres mi motor, mi firmeza y mi seguridad a ser libre sin perjuicios, por esto y todo, gracias”. Gracias a las historias de ambos, sabemos que la familia está pasando unos días en Acapulco, lugar que se convirtió en el escenario perfecto para las fotos más sexys de Érika en bikini.

¿Qué generó la polémica?

Tras la ola de críticas, Érika decidió romper el silencio y realizó un video en el que explicó cómo fue la elección del vestuario y defendió su derecho de lucir las prendas de su elección: “El día de ayer que tuvimos el streaming de OV7 y subí una foto en mi Instagram, minutos antes de salir al escenario, con mi vestuario, en pocas horas tenía cientos y cientos y cientos de comentarios que no vi hasta llegar a mi casa y bueno, podría quedarme callada pero no lo voy a hacer, porque siempre estoy interactuando con ustedes, siempre sé que los fans me quieren cuidar, sé que me escriben muchas cosas de que mi vestuario fue desatinado y sé que lo hacen para que lo cuide para la próxima vez”, comentó al inicio del video.

VER GALERÍA

La cantante continuó hablando de su regreso al trabajo tras la cuarentena: “Vengo de siete meses de encierro, diez meses después de haber parido y después de estar embarazada, muchas mujeres, aunque no lo digan, queremos recuperar nuestro cuerpo, seguir siendo esas mujeres atractivas y eso no tiene nada de malo y he trabajado mucho para eso y no ha sido fácil (…) Yo estoy aquí diciéndoles que me voy a seguir arriesgado arriba y abajo de un escenario, yo sé que soy una persona publica, sé que siempre va a ver críticas, criticas buenas, criticas malas. Al final la opinión es libre”, comentó para luego darle carpetazo a ese tema.