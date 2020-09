Alejandro Fernández sobre la boda de su hija Camila: ‘Ha sido uno de los días más difíciles de mi vida’

Los hijos mayores de Alejandro Fernández han comenzado a dejar el nido. Después de la íntima boda de Camila Fernández con Francisco Barba, el pasado 1 de agosto; hace unos días, Alejandro Fernández Jr se comprometió con su novia Alexia Hernández, noticia que los novios compartieron en exclusiva para ¡HOLA!, en un entrañable reportaje disponible en la portada de este jueves. Sobre las buenas nuevas de sus hijos, El Potrillo habló de cómo se siente con las decisiones de los chicos, con quienes pasó toda la cuarentena en el “refugio” que posee en Puerto Vallarta. Durante una sincera entrevista con Pati Chapoy, para Ventaneando, el cantante confesó que aunque respeta al máximo las determinaciones de sus cinco hijos, sí le resultó difícil presenciar la boda de su hija.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Aunque lo vimos muy feliz en la boda de Camila Fernández, la primera de sus herederos en llegar al altar, el intérprete de Me dediqué a perderme admitió que le costó mucho trabajo entregarla en el altar. Fue cuando Chapoy lo cuestionó sobre si había hablado con ella antes de darle el “sí, acepto” al charro -“Pero no le dijiste a Camila: ‘Mijita estás muy chiquita’”- que Alejandro confirmó que sí hubo una conversación previa: “Sí, obviamente que sí, no fue nada fácil Pati, yo creo que ha sido uno de los días más difíciles de mi vida, pero pues ni modo, así lo decidieron y cuando estuve en la boda, en la iglesia, y vi lo feliz que estaban no tuve que más que callarme”, dijo entre risas.

VER GALERÍA

Aunque aseguró que no fue una transición fácil, reconoció que respeta las decisiones de sus hijos y que, como con Camila, con Alex también sostuvo una plática antes de que le entregara el anillo a su novia: “Me quedan muchas responsabilidades, pero ya como papá, o sea, la primera fue Camila, ahora Alex anda con mucha valentía y anda muy animado, yo y ya le dije que hay mucho tiempo por delante, tiene una carrera que le está yendo muy bien, pero si así son las decisiones de ellos, yo no me meto”. Por otra parte, también se siente satisfecho por las personas que sus hijos eligieron para compartir la vida, un aspecto que lo tiene muy tranquilo: “¿Cómo ves? Mira ya entregando, yo ya me puedo parar el cuello y decir que ya cumplí como padre”, comentó.

Alejandro reveló que, de alguna forma, la contingencia sanitaria lo ayudó a crear lindos recuerdos con sus cinco hijos, antes de que dos de ellos volaran del nido: “He tenido mucho tiempo para reflexionar, ya sabes, me encierro en mi casa con mi familia y tengo mucho tiempo para dedicármelo a mí, a mis hijos, para interiorizar, no sé, para empezar a darle forma al futuro que es muy incierto”, comentó, reafirmando lo que hace unos meses Camila Fernández dijo sobre este tiempo juntos: “Sí, fue un momento muy bonito, familiarmente, volver a estar con mi papá, porque yo nunca había vivido con mi papá, entonces fue algo muy padre y fue algo padre que disfrutamos todos”, declaró la cantante al programa Sale el Sol, en julio pasado.

VER GALERÍA

La pausa de El Potrillo por la pandemia

Como el resto del mundo, en marzo pasado, Alejandro tuvo que hacer un alto total ante la contingencia sanitaria que lo orilló a posponer sus presentaciones hasta el 2021: “Yo estaba con el disco recién salido del horno, ya con la gira con todas las presentaciones programadas, todo hecho, iba a ser una la gira más grande que he tenido en mi carrera, con este disco nuevo, tuvimos que posponer todo hasta el próximo año, esperemos”, detalló. En ese sentido, recientemente, el cantante reconoció que la crisis que provocó la situación lo conmueve y, entre lágrimas, habló del mal momento por el que pasa la industria: “De verdad, me rompe el corazón… perdón, ver a los mariachis afuera de la calle, tocando gratis, que así somos los mexicanos y se me hacía muy lindo porque le daba muchísimo colorido y se sentía alegre toda la ciudad pero sí es muy triste tener que ver sufrir”, comentó hace unos meses en entrevista para Uforia Hangout Sessions de Univision.