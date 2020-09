¿Ya tiene el vestido? Ana Bárbara da detalles de cómo van los preparativos de su boda

Las campanas de boda están por sonar para Ana Bárbara quien, en julio pasado, compartió con sus seguidores de Instagram que se había comprometido con su novio Ángel Muñoz quien, con un espectacular anillo, le propuso matrimonio. A casi dos meses de que dio a conocer su próxima boda, la cantante fue cuestionada por la prensa sobre cómo van los preparativos, sobre todo, por la fecha en la que se llevará a cabo el enlace. Aunque la intérprete de Bandido se comprometió durante la contingencia sanitaria, no tiene planeado que su boda se realice bajo estas circunstancias: “Todavía no sabemos, estamos esperando que termine todo esto, que pase todo este trance de la pandemia y a tomar la decisión, porque ahorita sería muy precipitado ver fechas para la pachanga”, explicó para entrevista en Venga la Alegría.

La cantante aseguró que todavía no ha definido si se casará aquí o en Estados Unidos, esto luego de que el reportero le revelara que ya estaba tramitando su visa para asistir al enlace: "¡Ay, mi cielo hermoso!, ¿quién te dijo que va a ser acá?”, aseguró en todo de broma. Aunque no tiene fecha para la boda, de lo que ya tiene una idea es del vestido que quiere lucir: “Sí tengo unas ideas ya, tomé unas fotos y fui a algunas tiendas a ver, justo antes de la pandemia vi unos diseños que me llamaron la atención, pero como todavía no me pedían como tal el compromiso, pues tampoco fue que aparté uno, pero seguramente será algo lindo”, explicó.

Para compartir con sus seguidores la noticia de su compromiso, Ana Bárbara posó con su anillo y escribió como pie de la foto: “Pedazos de mi alma, así como han estado conmigo en mis tristezas, hoy les comparto mi alegría, ‘Mi corazón me dice sí’”. Días después, la cantante contó en su canal de Youtube cómo fue que su novio le pidió que fuera su esposa: “Ángel tiene un traje de Ironman, muy parecido al que sale en las películas, y cuando lo estaba ahí arreglando y enciende las luces, y todo. De repente, levanta la máscara con un control remoto, y me dice: ‘Mira, ¿ya viste?’. Y yo: ‘Qué tiene yo qué tiene’. (Y él): ‘Ahí tiene algo negro’… Iba a meter la mano y en eso él la mete y saca la caja, y saca el anillo”, narró en aquel video.

La historia de amor entre Ana Bárbara y Ángel

Aunque es muy discreta con los detalles de su noviazgo que da a conocer a los medios de comunicación, en 2018, la cantante confesó en El Gordo y la Flaca que conoció a Ángel Muñoz en uno de sus ingresos a los Estados Unidos, ya que él es agente aduanal: “Llevamos, bueno, vamos a cumplir cuatro años y medio”, comentó. En aquella entrevista, los planes de boda todavía no estaban en el panorama de la pareja: “A veces, cuando veo amigos de tantos años que, en las buenas y en las malas han estado, digo, se me antoja la boda, no sé, no sé, tal vez sí, tal vez no”, explicó.

El año pasado, habló más de su relación con Ángel, durante una entrevista con Pati Chapoy en Ventaneando, donde dijo: “Lo conocí porque, de tanto viajar, en su trabajo y el mío, nos encontramos, él me ayudó en un momento que yo necesitaba, que estaba con una situación. Él se dedica, hace un trabajo para el gobierno de los Estados Unidos, entonces, ahí nos encontramos y surgió”. Sobre su relación dijo: “Estamos bien, es una gran figura paterna de mis hijos y yo le agradezco mucho porque esos cimientos que tengo en la casa, de yo poder salir a todo esto, yo me voy por tres cuatro días, es gracias a que él. De la posibilidad de envejecer con él aseguró: “Sí me gustaría, nada más que él es muy joven, le llevó varios años (…) pero sí es el tipo de persona con la que yo quisiera vivir muchos años, la verdad, ojalá y se me dé”, comentó en aquella charla.