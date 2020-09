EXCLUSIVA Alex Fernández se ha comprometido con Alexia Hernández

Vuelven a sonar campanas en la familia Fernández y es que después de casi 10 años de noviazgo, Alex Fernández Jr. se ha comprometido con Alexia Hernández, como ha podido saber ¡HOLA! en exclusiva. Completamente enamorados y con una relación muy sólida para su temprana edad, la pareja llagará al altar después de que hace poco más de mes, Camila Fernández se jurara amor eterno con Francisco Barba, tal como se mostró en nuestas páginas. Esta boda de ensueño sorprendió a muchos, pues algunos pensaban que el primero de los hijos de El Potrillo que llegaría al altar sería Alex, quien siempre se ha mostrando totalmente entregado a su relación con Alexia. Hace unos días él mismo daba pistas de este compromiso cuando confesó que incluso él pensó que sería el primero de sus hermanos en casarse.

Alex se encuentra en un momento inmejorable, está muy feliz trabajando en su carrera como cantante, de hecho hace poco estrenó un nuevo tema musical. Y en lo que respecta a su vida personal, se encuentra igualmente pleno, disfrutando cada día de su noviazgo con Alexia Hernández y listo para dar este siguiente paso. Hace unos días, al ser cuestionado sobre la boda de su hermana, el primogénito de El Potrillo admitió que él pensaba que sería el primero en contraer matrimonio. “Yo también pensé que iba ser el primero en casarme”, reconoció en una entrevista para el programa Venga la Alegría, espacio en el que confesó haberse sorprendido en su momento por los planes de boda de Camila. “La verdad es que nos agarraron a todos así, en curva, pero pues digo, bien por ellos, la verdad es que me da muchísimo gusto”, agregó en la charla.

A su vez, Alex detalló que su relación con su cuñado Francisco es muy buena, lo cual no es de sorprender pues desde hace tiempo se les ha visto junto en reuniones familiares. “Su esposo, Francisco, me cae súper bien, estoy seguro que les va a ir muy bien”, aseguró. Hace unos días, el joven intérprete compartió en su cuenta de Instagram una postal del día de la boda de su hermana, en la que los novios posaron con parte de la familia Fernández, incluidos él y su novia Alexia, América y su novio Jaime Zúñiga, Valentina, Emiliano, Alejandro y su ex esposa y América Guinart. “¡Todo es mejor estando juntos!”, escribió Alex en su post.

Casi 10 años de amor

El pasado mes de junio, Alex y su novia celebraron nueve años y medio de amor, ocasión que el joven cantante celebró compartiendo una romántica postal de ambos. Alexia ha sido un gran apoyo para Alex no sólo en lo personal, sino también en su carrera. Por eso cuando él decidió lanzarse como cantante recurrió a ella para hablarlo como pareja. “Desde un principio le dije: ‘Oye me voy a dedicar a cantar, es lo más probable, ¿tú estas de acuerdo? ¿No tienes ningún problema?' Y al principio decía: ‘No, siempre y cuando sea tu sueño yo siempre te voy a apoyar’”, contó el año pasado en entrevista con Mara Patricia Castañeda.

El curioso detalle con el que Alex hizo un guiño a otra boda... a la de sus padres

Emocionado por el reciente estreno de su tema Lo que tú necesitas, Alex reveló un curioso detalle del atuendo que usó para la grabación del video. “Este traje es el traje que usó mi papá cuando se casó”, contó el joven cantante en el matutino de TV Azteca al referirse al conjunto de charro que vistió, gesto que al parecer fue una reafirmación al apoyo a su carrera como cantante. “Totalmente, me dijo que está muy orgulloso, que está muy contento de ver cómo he avanzado a nivel de todo de cómo he mejorado en todo, de cómo estoy avanzando tan rápido y que le da mucho gusto ver cómo está reaccionando la gente conmigo también”, comentó.

Alex confesó que este apoyo que ha recibido de parte de El Potrillo significa mucho para él. “Me da mucho gusto, pues la verdad mi papá es yo creo que el crítico más duro después de mí, incluso más duro que mi abuelo en ese sentido, mi abuelo también es muy estricto pero mi abuelo es más ‘abuelo’”, comento el intérprete. Con su carrea marchando viento en popa y con el apoyo incondicional de su familia, tal vez Alex considere dar el siguiente paso en su relación amorosa en un futuro no tan lejano, y tal vez se anime a usar de nuevo el traje que usó su padre el día de su boda.

