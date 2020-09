La inesperada confesión de Selena Gomez: 'Cada uno de mis ex piensa que estoy loca' La cantante confirmó que lleva cinco años soltera y dijo no arrepentirse de nada

Para Selena Gomez, la fama no solo ha venido acompañada del gran reconocimiento por su trabajo sobre los escenarios, sino también del constante interés que despierta su vida personal. Precisamente, los temas ligados a lo sentimental, -y en específico el de su convivencia con algunos de sus galanes del pasado como Justin Bieber-, han sido parte inevitable de sus conversaciones, como ha ocurrido en esta ocasión, durante una divertida y reveladora sesión de maquillaje con la influencer de belleza Nikkie de Jager. Aunque la cantante se mostró discreta al abordar este capítulo de su vida, no pudo ocultar la felicidad con la que hoy disfruta de este instante, al mismo tiempo en que aprovechó para confesar cómo es que según ella la perciben sus exnovios.

Durante la plática, Selena no perdió la oportunidad para hablar de esas personas a las que les tiene especial cariño, entre ellos a su maquillista, Hung Vanngo, a quien además se refirió de una manera muy simpática. “Él me maquillará el día de mi boda, ¿sabes a lo que me refiero?”, dijo, para luego simular que miraba un reloj en su muñeca. “Lo que nunca pasará…”, agregó entre risas, aludiendo a la lejana posibilidad que existe de llegar al altar. Con ese buen sentido del humor, la intérprete continuó la entretenida sesión, que tuvo como pretexto la promoción de su reciente línea de maquillaje, esta vez en su faceta de empresaria.

Por si fuera poco, Selena también dejó ver lo bien que asume la soltería, aunque no pudo evitar bromear al respecto, incluso expresando las razones por las cuales en estos momentos no tiene novio. “Es difícil en cuarentena, esto tampoco es una invitación. Es gracioso porque lo lanzo y digo ‘quiero un novio’, y esas cosas, la gente dice eso y yo digo ‘no, no lo dije enserio’, los chicos son mucho trabajo…”, contó, al mismo tiempo en que Nikki apoyaba las opiniones de su especial invitada, lo que de inmediato dio pie a otra de las revelaciones de Selena. “Cada uno de mis ex piensa que estoy loca, así que no me importa…”, apuntó en tono sarcástico.

En la charla, que de inmediato atrajo la atención de sus fanáticos alrededor del mundo, Selena también destacó la importancia de la aceptación, poniendo como ejemplo su caso personal, pues asegura que conforme ha crecido sus únicas prioridades son permanecer saludable y enfocarse de lleno en sus proyectos profesionales. “Es un gran momento para mí, he estado soltera por casi cinco años y creo que esto era muy importante para mí y no me arrepiento de nada…”, señaló, no sin antes afirmar que también tiene deseos de formar una familia en el futuro.

Los sonados amores de Selena

Entre los comentados romances de Selena Gonmez está el que inició en 2010 con Justin Bieber, uno de los noviazgos más populares y que en su momento fue de los preferidos entre los fanáticos, no por algo fueron apodados ‘Jelena’, aunque aquella historia concluyó en 2014. No podemos olvidar que en 2017 también se le relacionó con el cantante The Weeknd, quien poco después de cortar con la intérprete comenzó a salir con Bella Hadid. Cabe destacar que otros galanes con los que ha sido ligada en el pasado fueron Orlando Bloom, Niall Horan y DJ Zedd. Lo cierto es que si por algo se caracteriza la intérprete de Rare es por la discreción con la que suele manejar su vida personal, pero sus fanáticos nunca perderán de vista cualquiera de sus movimientos.

