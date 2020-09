Marysol Sosa aclara lo que pasa con la herencia de su padre

Ha pasado casi un año desde la lamentable partida de José José, un artista cuya memoria y legado musical siguen intactos. No obstante, tras el fallecimiento del cantante no han podido resolverse aún las diferencias entre sus hijos. Aunado a estos roces, el tema de la herencia y regalías de El Príncipe ha sido de interés constante para sus seguidores, sin embargo aunque está por conmemorarse su aniversario luctuoso parece ser que aún falta mucho para resolución de este asunto. Hace unas semanas las declaraciones de Anel Noreña, quien fuera su esposa y madre de sus hijos, dejaron entrever que José Joel y Marysol Sosa ya estaban recibiendo alguna suma monetaria proveniente del trabajo de su padre, sin embargo, ha sido la misma hija mayor del intérprete quien ha salido a aclarar la situación.

Hace un par de semanas, al ser cuestionada sobre la herencia y regalías de José José y sobre si sus hijos estarían siendo beneficiados, Anel respondió afirmativamente. “Sí, los muchachos, porque él se los dejó a ellos, pero ellos son los que están cobrando, entonces qué bueno, ¡qué bueno que vean que su papá no los dejó desprotegidos! Eso para su corazón y para su alma es muy importante. Lo que José dictó para ellos va a ser para ellos, es de ellos y será para ellos”, aseguró ante las cámaras del programa Hoy. Si bien la ex esposa de El Príncipe no reveló más detalles al respecto, algunos lo interpretaron como que los hijos mayores del cantante ya habían tenido acceso a la herencia de su padre.

Pero ahora, Marysol ha querido aclarar la situación, señalando que el proceso legal que emprendieron para solucionar el tema aún no ha concluido. “Tú como familiar tienes la obligación de ir a las instancias a las cuales tu familiar perteneció… Hablando de la ANDA (Asociación Nacional de Actores) y de la ANDI (Asociación Nacional de Intérpretes) fueron instancias que a nosotros nos buscaron, en primera pues para darnos el sentido pésame de la pérdida de nuestro señor padre, del gran cantante José José y a partir de ahí ponernos al tanto y de poder nosotros ponerlos al tanto a ellos de cuál es la situación”, explicó en entrevista para Venga la Alegría.

Cuestionada directamente sobre si ha recibido alguna suma de estas organizaciones, la cantante señaló: “No mi amor, es a lo que vamos, no te puedo hablar de cosas así, independientemente de que se me hace algo muy privado, sabes, pero independiente de eso, llevando las cosas que llevamos nosotros en cuestión legal, no, está todo frenado”, aseguró. Marysol reiteró que más allá de los bienes de su padre, lo que busca es esclarecer algunas dudas que dejó su partida. “Yo quiero mis respuestas, quiero saber en qué momento mi propio papá decidió ya no volver a verme, ya no volver a saber de mí, ya no volver a saber de mi hermano… Yo voy por esa justicia, la herencia, las regalías y todo lo demás al respecto de lo que fue la carrera de mi papá, eso como lo he dicho, va a venir por añadidura”, comentó. Y sobre la situación con su hermana Sara Sosa, señaló que el tema no es algo que le quite el sueño, pues está convencida de que está procediendo de la forma correcta. “Tengo a mis abogados de por medio, las leyes de mi país, las leyes de Estados Unidos también, o sea, estamos haciendo lo que tenemos que hacer, con eso estoy tranquila”, aseguró.

La ANDI y las regalías de José José

En febrero, Mario Casillas quien se desempeñaba como presidente de la ANDI señaló que Marysol ya había cobrado alguna suma por el trabajo de su papá y señaló que tanto ella como su hermano José Joel podrán seguir accediendo a dichos recursos. “A Marysol Sosa le entregamos nosotros unas regalías de su papá, y un reconocimiento a su papá, José José, por su labor como intérprete”, declaró el entonces titular de la organización ante la prensa durante un evento en la Ciudad de México. "En la ANDI normalmente hacemos la distribución para los cantantes y para los actores cada seis meses, algunas ocasiones nos tardamos más”, agregó. En octubre del año pasado, Jesús Elías Moreno, actual sucesor de Casillas, explicó que tras la muerte de José José, sólo sus deudos tendrían acceso a las regalías y reveló que la organización tenía un documento que les había entregado en su momento el mismo cantante. "Nosotros tenemos una carta signataria de él y tendrán que venir los interesados", dijo entonces el actor en entrevista para Venga la Alegría.

