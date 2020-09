Evaluna y Camilo celebran al papá del cantante con emotivos mensajes

Los festejos no paran para Evaluna y Camilo, y no sólo porque están a unos días de cumplir siete meses de casados, sino porque hace menos de un mes celebraron el cumpleaños número 23 de ella, ocasión que estuvo marcada por los cariñosos mensajes de parte de toda la familia Montaner. Pero ahora la fiesta es del lado de los Echeverry, pues Eugenio, el papá del intérprete colombiano, acaba de cumplir años, y como era de esperarse, ha recibido las más lindas felicitaciones. La joven actriz no tardó en dedicare unas sinceras palabras a su suegro, mientras que el cantante también ha aprovechado para expresarle su amor y admiración.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Camilo ha dejado ver que una de las cosas que comparte con Evaluna es su amor y devoción por la familia, por eso no es de extrañar que ahora que su papá cumplió años tomara sus redes sociales para felicitarlo de la manera más cálida. “Soy una prolongación tuya. No hay nada de mí que no sea producto de lo que sembraste en mí con mi mamá”, escribió el intérprete colombiano en sus Instagram Stories al compartir una foto en la que se le ve acompañado por su padre, al parecer de paseo en un bote. “Te amo, quiero ser como tú. Feliz cumpleaños papa”, agregó el cantante en su mensaje. A diferencia de los Montaner, Eugenio Echeverry lleva una vida alejada del mundo del espectáculo, sin embargo, eso no ha sido impedimento para apoyar siempre la carrera de su hijo.

Evaluna también usó sus redes sociales para expresarle su cariño al papá de su esposo en su día. “Feliz cumple suegrito mío. No te imaginas cuánto te quiero”, escribió la joven actriz en sus Stories al compartir una foto de su suegro sosteniendo un panal de abejas, pues al parecer es apicultor. “Ya quiero estar contigo para que me digas que debo comer sopita, para verte picar mango con tu navajita y para escucharte silbar. Eres pura luz de la que brilla fuerte. Te amo”, agregó la hija de Ricardo Montaner.

VER GALERÍA

Evaluna y cómo apoyó a Camilo ante la enfermedad de su padre

A principios de 2018, luego del lanzamiento de su tema Medialuna, Camilo hizo un video en el que explicó la historia detrás de la letra de la canción, revelando que decidió dedicársela a Evaluna como gesto de agradecimiento por el apoyo que le dio en un momento muy difícil de su vida. En un video de YouTube, ambos hablaron de la situación que se dio a finales de 2014, cuando apenas empezaban a conocerse. El colombiano recordó que por esas fechas su padre tuvo que ser hospitalizado de urgencia y que más tarde le diagnosticaron neumonía organizada. “Pensamos que se iba a morir, fue uno de los momentos más feos que hemos pasado en la vida de nuestra familia, mi papá estuvo 24 y 31 de diciembre en cuidados intensivos, aislado en cuarentena porque no se sabía que tenía”, contó el cantante.

Sin embargo, en esos duros momentos Camilo recibió el apoyo de Evaluna, lo que se convertiría en el cimiento de su relación. “Una de las cosas más lindas que hizo de ese tiempo, un tiempo muy bonito, fue que Evaluna estuvo todo el tiempo conmigo desde mi teléfono, hablando, chateando acompañándome. En ese momento se construyó lo que era la primera semilla de nuestra relación”, contó el intérprete de TuTu. Por su parte, Evaluna recordó que incluso le pidió a su familia orar por el padre del cantante, quien hoy es su suegro. “Yo me acuerdo perfecto que yo les decía a mis papás: ‘Oigan, el papá de un chico que estoy conociendo está en la clínica por favor oremos por él para que su familia tenga paz y se sienta acompañada por nosotros’”, recordó la actriz.

VER GALERÍA