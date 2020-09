Lucero, ¿tiene planes de cantar con su hija Lucerito?

El año pasado, Manuel Mijares presumió orgulloso el inigualable regalo que le hizo su hija Lucerito al grabar con él una canción. Padre e hija unieron sus voces para interpretar Vencer al amor, tema con el que se dio a conocer que esta jovencita había heredado el talento no sólo de su papá, sino también de su madre, Lucero. Por su parte, la cantante ha compartido en sus redes sociales algunas espontáneas colaboraciones con su hija, lo cual ha entusiasmado mucho a sus fans. Y tal parece que ahora podría hacerse realidad lo que los seguidores de La Novia de América le han estado pidiendo desde hacer tiempo, un dueto real con La Beba, como le dicen de cariño, pues así lo ha dejado entrever la guapa intérprete en una reciente entrevista.

Alejada hace desde hace un tiempo de las telenovelas, Lucero se ha enfocado en su faceta como cantante. “Lo más bonito de la música es compartirla con quien amas y es nuestro caso de familia, que todos somos musicales, y la verdad es que Lucero canta precioso, yo hubiera querido a su edad cantar como ella”, comentó en entrevista con el diario Reforma. A su vez, también reconoció el talento de su primogénito. “José Manuel también, mi hijo, tiene mucha facilidad y talento para tocar instrumentos. Algún día haremos algo”, prometió la cantante.

Lucero acaba de lanzar su disco Lucero 20 y 20, que contiene sus éxitos en pop, balada y banda, y el cual ha sido un proyecto muy significativo para ella, pues recientemente celebró sus primeros 40 años de carrera artística. En medio de estos festejos y con planes de una gira, la cantante habló de la posibilidad de hacer un dueto con su hija. “Ya nos toca cantar juntas y algo vamos a organizar para esta celebración de Lucero 20 y 20 que además dura todo el año... Ahí estamos planificando y que podamos cantar algo que también a ella le guste mucho”, comentó la intérprete sin revelar cuándo podría ver la luz esta colaboración.

Si bien los seguidores de Lucero y Mijares han insistido en que La Beba debería seguir sus pasos en el mundo del espectáculo, ambos han coincido en que por ahora ella no tendrá un lanzamiento profesional, pues está enfocada en sus estudios. “En casa cantamos juntas, ella canta en la regadera y cantamos a cada rato, me encantó verla con Manuel, su papá, en las ocasiones que lo ha hecho y a mí se me llena el corazón de emoción”, confesó la cantante muy orgullosa.

Un estilo único, con herencia de sus papás

En marzo del año pasado, Mijares habló del talento de su hija y aseguró que aunque tiene una voz privilegiada, por ahora prefiere mantenerse al margen de los escenarios. “No le gusta mucho que la estén viendo”, reveló el cantante a Ventaneando. “No le gustan mucho los reflectores, siempre prefiere estar atrás, ahí, en los camerinos y repartiendo los viáticos a los músicos ahí, dándole a la producción”, explicó. Sin embargo, aseguró que a su hija le gusta mucho cantar, algo que a él lo llena de orgullo. “Yo creo que ella tiene una voz muy especial, muy combinado el estilo entre el de Lucero y el mío”, señaló entonces el intérprete de Soldado del amor.