Siguiendo los pasos de sus papás, ahora Evaluna dirige el video de Camilo y Montaner reacciona: 'Lloro'

Si hay algo que predomina en la familia Montaner es el talento, específicamente en la música. El intérprete de origen venezolano ha sido inspiración de sus hijos, pues de alguna u otra forma han querido seguir sus pasos en la industria del entretenimiento. Hace unas semanas Ricardo y su esposa Marlene Rodríguez se sumaron a un reto con tal de apoyar a sus hijos Mau y Ricky con el lanzamiento de su nuevo tema. Ahora ha sido Evaluna quien está celebrando su nuevo proyecto como directora, pues se acaba de estrenar otro video de Camilo que ella dirigió. La también actriz, quien hace poco descartó que la maternidad esté ahora en sus planes, ha dedicado un extenso y sentido mensaje a quienes hicieron realidad este logro profesional, y la emotividad ha alcanzado a su padre, quien no ha tardado en reaccionar a las palabras de su hija.

Emocionada, Evaluna compartió en sus redes sociales el estreno de Titanic, el nuevo video de su esposo Camilo y Kanny García, cuya dirección corrió por su cuenta. “No me la creo. Fue una de las experiencias más bonitas de mi vida”, admitió la joven de 23 años, quien en el pasado ya ha dirigido y participado en otros videos de su esposo. Además, acompañó su post de Instagram con varias fotos que se tomaron durante el rodaje de dicho videoclip. “Pude ser parte de esta canción tan hermosa con estos dos que se pasan de talentosos, pero también viví uno de mis días favoritos con Marlene Salomé”, continuó la actriz, quien no perdió la oportunidad de reconocer la influencia que tuvo su madre en su faceta de directora. Y es que, algo que no todos saben es que antes de ser la esposa y madre dedicada que es ahora, trabajó como productora de Montaner, y estuvo detrás de la realización de varios de sus videos musicales. De hecho, aún después de convertirse en pareja, siguió trabajando junto al cantante en su carrera.

“Yo crecí yendo a los sets de todos los videos que ella le hizo a @montaner. Me despertaba a las 4 de la mañana para escoger mi ropa ‘cómoda pero con estilo’, empacaba unas manzanas verdes que no me comería por comerme todas las papitas y galletas del catering. Metía mis lentes de leer en la cartera para parecer más interesante aunque no me servían para ver de lejos, y le pedía un walkie talkie si era un set muy grande”, recordó Evaluna en su publicación. Sin embargo, admitió que los momentos más significativos para ella en aquellos eran cuando su madre tomaba parte en la realización de los videos. “La escuchaba gritar ‘cámara’ y desde ese momento era como si yo dejaba de respirar hasta que ella gritaba ‘corta’. Cada decisión que tomaba era la perfecta. Y yo quería ser como ella. Quiero ser como ella”, confesó.

De hecho, en una de las fotos con las que acompañó su post, se le ve muy atenta junto a su mamá. “Este día, grabando Titanic, me sentí un poquito más cerca de serlo. Ella me acompañó, despertándose a las 4 de la mañana (seguramente antes) y contestó cada una de mis preguntas”, contó llena de agradecimiento. “Ella es la que sembró la semillita en mí de querer ser directora y espero hacerla sentir orgullosa. Gracias por ser mi pompañerita (sic) mima. Te amo”, finalizó, antes de invitar a sus seguidores a ver el video.

Ricardo y Marlene, tan orgullosos como conmovidos

Estas sinceras palabras no pasaron por alto para la madre de Evaluna, y no tardó en responderle. “Wow! Gracias hija”, escribió Marlene debajo del post de su hija, agregando emojis de corazón y carita sollozante. “Tú eres la versión re contra mejorada. Orgullosa de ti en todo lo que haces. Fue un honor ser tu asistente. Te amo directora”, agregó en su comentario. Pero quien definitivamente se quedó sin palabras ante el emotivo mensaje de la joven fue su papá, quien no pudo expresar más que un sincero: “Lloro”, que fue más que suficiente para dejar claro su sentir ante el logro de su hija y sus sentimientos hacia su madre. Hoy, el cantante le dedicó a su hija una dedicatoria más extensa en sus Instagram Stories. “Estoy tan orgulloso… Evaluna, siempre tu mami ha sido la mejor de todas (de) lejos, pero verte empezar con pie tan fuete y de la mano de Kanny García y Camilo me hace emocionar. Marlene Salomé me ha hablado de la madera que tienes y de lo apasionada que eres… Aquí seguiré aplaudiéndote, también como directora”, escribió Ricardo.

