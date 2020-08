¿Ya tiene fecha?, Ana Bárbara revela cómo van los preparativos de su boda La cantante reveló que probablemente sea algo muy íntimo, aunque las cosas pueden cambiar pues no ha definido nada

El pasado mes de julio, la historia de amor entre Ana Bárbara y Ángel Muñoz dio un romántico giro cuando, el agente migratorio, se arrodilló frente a la cantante y le propuso matrimonio. Emocionada por la noticia, la intérprete de Bandido compartió con sus seguidores la imagen del espectacular anillo de compromiso que su compañero, desde hace cinco años, le dio como prenda de su amor. Conforme han ido pasando las semanas, la prensa ha comenzado a cuestionarla sobre cómo, cuándo y en dónde piensa darle el “sí, acepto” a su prometido, preguntas que la novia todavía no puede responder, pues está apenas comenzando a planear su enlace, de hecho, viajó hace unos días a México para visitar a sus papás en Río Verde, Aguascalientes donde, según dijo, habló con ellos de su próxima boda, sobre todo con su papá, donde Antero Ugalde: “Fui a pedirle permiso, no ves que estoy muy chiquita”, comentó en tono de broma la cantante en una entrevista que le hizo El Gordo y la Flaca en el aeropuerto de la Ciudad de México, antes de abordar el avión que la llevaría de regreso a Los Ángeles.

Durante esta breve conversación, la cantante fue cuestionada sobre si ya tiene fecha de la boda y de cómo supo que Ángel era el indicado comentó: “Son cosas ya más personales, tú lo vas sintiendo, lo vas vibrando y vas apostándole a que todo sea una buena decisión, pero vamos a ver qué pasa”, comentó. Aunque todavía no tiene fecha de la boda, sí dio un adelanto de cómo se imagina que sea la ceremonia: “No lo sé, ayer lo estaba pensando, si algo muy pequeño o no sé, ya les platicaré”, explicó. Al parecer, la cantante sigue disfrutando de la emoción que le provocó la propuesta, un momento que jamás olvidará: “Ángel tiene un traje de Ironman muy parecido al que sale en las películas, y cuando lo estaba ahí arreglando y enciende las luces, y todo (…) De repente levanta la máscara con un control remoto, y me dice: ‘Mira, ¿ya viste?’. Y yo: ‘Qué tiene yo qué tiene’. (Y él): ‘Ahí tiene algo negro’… Iba a meter la mano y en eso él la mete y saca la caja, y saca el anillo”, contó la cantante en su canal de Youtube, luego de su compromiso.

Ana Bárbara también habló de cómo se la pasó en nuestro país, hasta donde viajó con el único objetivo de pasar un tiempo en el rancho que la vio nacer, donde disfrutó de unos días cargados de nostalgia y así lo explicó: “Muy bien, la verdad, eran días que yo necesitaba y agradezco al universo, al todo poderoso haberlo podido lograr, porque no es fácil, por todo, por mi vida, por los niños que están en Estados Unidos, por los rollos migratorios”. Sobre cómo tomó su papá la noticia de su próxima boda, comentó: “Lo tomó muy bien, muchísimas gracias por preguntar”. También dejó claro que don Antero y Ángel ya se conocen: “Ya se lo presenté”.

Sus seres queridos, felices por su próxima boda

Cuando Ana Bárbara anunció su compromiso, como era de esperarse, la noticia se viralizó en horas, y provocó el júbilo de sus fans, amigos y familiares que le desearon lo mejor en esta próxima etapa de su relación. De las primeras personas en pronunciarse respecto a su boda fue María Levy, hija de la fallecida Mariana Levy, a quien Ana Bárbara ve como a una hija y quien ve a la cantante como una mamá. La joven fotógrafa le dejó un comentario en Instagram en el que escribió: “Felicidades Ángel y Maye. Les mando todas las bendiciones y les deseo lo más bonito de la existencia. ¡Qué suertudos, qué emoción! Te amo Maye”. Como sus hermanos, Paula y Emilio, María le dice de cariño a Ana Bárbara, Maye, un sobrenombre que le pusieron luego de años de convivencia familiar.

Pero María no fue la única integrante de la familia Levy que celebró el compromiso de Ana Bárbara, Talina Fernández, mamá de Mariana Levy, también le deseó lo mejor en este nuevo capitulo amoroso: “Te amo, bendiciones. Espero que me invites a la boda. Si tengo que ir remando, (iré)”, comentó la Dama del buen decir en el programa Sale el Sol donde también resaltó las cualidades del novio de la cantante quien, reveló, es un excelente partido: “Ese Ángel es de la guarda, porque Ana Bárbara tiene un programa en Los Ángeles y ¿sabes quién está en el camerino?, por si quiere un refresco, por si le falta el chal, por si los zapatos… Ángel. Es un mango…”, dijo la conductora quien siempre ha hecho público su cariño por la cantante quien se hizo cargo de sus nietos, cuando estuvo casada con Pirru.