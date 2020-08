Maluma se confiesa: ‘Hawái’ no está dedicada a su ex y tampoco tiene rivalidad con Neymar El cantante realizó un Live en Instagram donde habló de la polémica que se generó luego de que abandonó Instagram por supuestos problemas con el futbolista

Más sincero que nunca, Maluma se abrió de capa con sus seguidores y contestó todas sus dudas, sobre todo las relacionadas con el supuesto triángulo amoroso entre él, su exnovia, Natalia Barulích, y su actual pareja, el futbolista Neymar. Sincero, el cantante negó dicha situación y también aclaró que Hawái, su nuevo sencillo, tenga dedicatoria a su ex, más bien hizo responsables a las redes sociales de crear toda una historia en torno a este tema y así lo dijo: “¿Qué pasó con Neymar? Pregúntenle a él… ¡mentira!, es que no parceros no se dejen engañar, por favor, no se dejen engañar de las redes, de los medios de comunicación que inflan la noticia, no ha pasado absolutamente nada”, aseguró. También confesó que él ni siquiera tiene conocimiento de la relación amorosa que existe entre el futbolista y la DJ quien, en junio, reconoció que en el pasado tuvo un amor tóxico.

Maluma aseguró que no le molesta el hecho de que su ex haya comenzado una relación amorosa con quien, en algún momento se dijo, fue su amigo: “Yo realmente no sé si ellos están juntos, igual no me importa, porque cada quien hace su vida, cada quien hace lo que le da la gana y si ellos son novios, me parece muy bien, me parece muy rico, cada quien necesita un amor en su vida”. Sobre si Hawái tiene una dedicatoria, el cantante dijo: “Jamás me inspiré en una relación que pasó, nunca me inspiré en ningún acontecimiento de mi vida, yo sé que mucho de ustedes querían que lo pasara, pero no, no es así. Yo terminé mi última relación tranquilo, feliz, cada quien fue a hacer lo que tenía qué hacer, cada quien se fue por lo suyo. Yo también hice mi vida”.

De todo lo que se especuló del famoso video donde los jugadores del París St Germain subieron a Instagram, luego de pasar a la final de la liga de campeones de Europa, donde aparecen cantando Hawái, un gesto que muchos en redes consideraron una burla a Maluma, él dijo: “Al revés, me siento muy agradecido con él y con todo el equipo del París, por poner esa canción después del partido, yo tengo que agradecerles a los muchachos a Di María, que es mi parcero”. Agregó que su retiro de Instagram se debió a una estrategia para el lanzamiento de Papi Juancho, su quinto material discográfico, con el que celebra 10 año de carrera.

Maluma también habló de su popularidad los últimos días en redes donde fue tendencia gracias a los memes que se generaron a raíz de esta supuesta rivalidad con Neymar, de hecho reconoció que se divirtió mucho viéndolos: “Todo esos memes están muy duros, siganlo haciendo por favor, pero yo no tengo ningún problema con él, ni con nadie, yo soy una persona muy pacifista, a mi no me gustan las peleas, no soy ese tipo de persona”. Después de desmentir todo la historia que muchos fans habían creído, el cantante reconoció que actualmente se encuentra soltero disfrutando de esta estado civil.

Las declaraciones de Natalia que levantaron ámpula

El mes pasado, su ex novia, Natalia, sostuvo una charla con el escritor Danny Morel, a quien le confesó que, en el pasado sostuvo un noviazgo de, poco más de dos años, que calificó como tóxico: “Me sentía triste extrañando la relación de alguna manera, pero la relación para mí era muy tóxica. Sabía que en realidad no extrañaba la relación, extrañaba la idea que había creado en mi mente, que en realidad no existía (…) Hay muchas personas rotas y muchas personas que piensan que el amor tóxico es amor, cuando eso no es así”, comentó en aquella ocasión. Aunque no dijo que se tratara de Maluma, como era de esperarse, en redes sí se especuló esta posibilidad.