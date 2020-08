Tras acurdir a la Corte, Britney Spears no logra quedar libre de la tutela de su padre De acuerdo con reportes, la reciente audiencia solo fue una conferencia programada

En sus esfuerzos por hacer que su padre Jamie deje de ser su tutor legal, Britney Spears ha recibido noticias poco alentadoras, al menos por ahora, en que la cantante tendrá que continuar a la espera de que ocurra algún cambio, que podría durar algunos meses. La decisión, acatada por el tribunal, ocurre luego de una audiencia a puerta cerrada, realizada el 19 de agosto, según reportes de medios estadounidenses, en los que además se reitera que, hasta el momento, no ha habido ninguna modificación en relación con dicha petición. Recordemos que fue hace 12 años cuando el papá de la intérprete asumió la tutela sobre su hija. Sin embargo, en septiembre de 2019, renunció temporalmente a ella, poco después del altercado que mantuvo con su nieto, Sean Preston. Posterior al comentado episodio, la abogada Jodi Montgomery asumió este papel, por lo que la cantante desea que todo continúe como hasta ahora.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONDAS

De acuerdo con reportes dados a conocer por TMZ, se dice que algunos de los documentos legales en torno al caso deben ser presentados antes de que todo sea dirigido a un juez, situación que hasta el momento no ha ocurrido. Así mismo, la publicación asegura que la reunión del pasado miércoles solo se trató de una conferencia de estatus programada, por lo que no ha habido alguna modificación hasta ahora en relación con la tutela. Por si fuera poco, el medio también hace referencia a una declaración, en la que se asegura que “Britney no puede tomar decisiones importantes en su vida, debido a su estado mental, por lo que es casi seguro que sus deseos se verán atenuados por el hecho de que existe una tutela”.

A la par de la información que ha surgido, la agencia Reuters también ha reportado sobre la existencia de un supuesto documento judicial que los fans de la estrella han hecho circular a través de las redes sociales, y en el que se hace la indicación de que el “actual acuerdo se extienda hasta el 2021”, por lo que de ser así, hasta esa fecha Britney podría continuar bajo la tutela de su padre. Sin embargo, según Reuters, no se ha podido verificar la autenticidad de tales versiones, que han cobrado fuerza durante las últimas horas, en medio del constante apoyo que la intérprete ha recibido de muchos de sus seguidores.

VER GALERÍA

Las dudas sobre el estado anímico de Britney

A lo largo de estos meses, las dudas sobre la situación emocional de la cantante han sido parte de la conversación, algo de lo que se ha informado en TMZ, que indica que fuentes allegadas a Britney aseguran que ella “no la está pasando bien, y que no ha estado en equilibrio durante más de un año”. Entre otras cosas, la publicación agrega, a través de sus fuentes, que la también llamada Princesa del Pop ha estado bajo cuidado médico constante a lo largo de doce años, justificando que la tutela es “necesaria para su seguridad e incluso para su propia supervivencia”.

Al mismo tiempo, el apoyo ha persistido a través de una campaña emprendida por sus fans, denominada #FreeBritney, con la que se pide que la artista deje de estar bajo el cobijo de una tutela. Por ahora, la incertidumbre también prevalece en torno al caso, mientras que su abogado, Samuel D. Ingham III, ha dejado claro parte de las peticiones que ha hecho la estrella. “Sin renunciar de ninguna manera a su derecho a solicitar la terminación de esta tutela en el futuro, Britney desea que el nombramiento de la Sra. Montgomery como su tutora sea permanente”.

VER GALERÍA