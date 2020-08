Miley Cyrus confirma su ruptura con Cody Simpson: 'Seguiremos siendo amigos'

Tras su sonada separación y consecuente divorcio de Liam Hemsworth el año pasado, Miley Cyrus siguió adelante con su vida amorosa. La cantante mantuvo un fugaz romance con Kaitlynn Carter, el cual llegó a su fin en octubre en medio de rumores que relacionaban con Cody Simpson. Estas versiones terminaron por ser ciertas, y la joven pareja confirmó finalmente su noviazgo. Las redes sociales se convirtieron en testigo de lo enamorados que estaban ambos cantantes, pues en más de una ocasión compartieron fotos juntos y románticas dedicatorias. Sin embargo, esta relación no ha tenido el mejor desenlace, pues la estrella de Hannah Montana acaba de confirmar su ruptura con el joven australiano.

Ayer, medios como TMZ dieron a conocer que Miley y Cody habían decidido tomar caminos separados luego más de ocho meses juntos. Ante esta situación, la cantante decidió salir a explicar de viva voz la situación, confirmando así la ruptura. “Hace un año, más o menos por estas fechas, los medios intentaron contar mi historia. Controlar mi narrativa, y simplemente no voy a aceptar que vuelva a ocurrir eso”, señaló Cyrus en una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, al parecer refiriéndose a las notas de prensa que se publicaron respecto a su separación de Liam. “Hoy se ha publicado en varios medios que mi novio y yo habíamos roto. Esos medios aseguraban que la noticia había sido confirmada por ‘fuentes muy fiables’, aunque lo cierto es que en una relación nadie es fiable excepto los que forman parte de ella”, continuó en su live.

Luego de manifestar su postura ante el proceder de la prensa, Miley confirmó que ella y Cody ya no están juntos como pareja. “Pero en este momento, dos mitades no pueden formar un todo y estamos trabajando individualmente en nosotros mismos para convertirnos en las personas que queremos ser, como todos los demás a esta edad”, declaró la intérprete de 27 años. “Solo estamos decidiendo quiénes queremos ser en nuestras vidas, qué queremos hacer, así que no conviertan esta historia en un drama si la semana que viene se publican fotos nuestras juntos porque hemos salido a comer pizza”, agregó la cantante, dejando ver que la ruptura se dio de común acuerdo y en el mejor de los términos. “Cody y yo hemos sido amigos durante 10 años y seguiremos siendo amigos, así que no conviertan esto en algo que no es”, concluyó.

Esta noticia sobre la vida personal de Miley, ha desviado ciertamente la atención sobre el más reciente proyecto musical, pues la cantante acaba de lanzar su nuevo sencillo Midnigth Sky, el cual se espera sea un adelanto de su próximo disco. Fue en 2017 la última vez que estrenó un álbum de estudio, por lo que su reciente mensaje ha hecho eco en la posibilidad de que quiera enfocarse más en su carrera en esos momentos. Más allá de la transmisión en vivo que hizo en Instagram, la intérprete no ha hecho más publicaciones alusivas a lo que sucedió con Cody y en sus rede sociales se ha dedicado exclusivamente a promocionar su nuevo material.

Los ex mejor avenidos

Prueba de los buenos términos en que se dio la separación de Miley y Cody es la más reciente publicación de él en su cuenta de Instagram. El australiano de 23 año retomó en sus historias el nuevo tema musical de Cyrus, acompañado de una foto de sí mismo, al parecer reaccionando al lanzamiento. Y no sólo eso, pues Simpson también le dedicó unas sinceras palabras. “Estoy muy orgulloso de ti. Felicitaciones a la persona más especial de todas”, escribió. El pasado 1 de abril, la joven pareja celebró medio años de relación, ocasión que Cody aprovechó para dedicarle unas parejas a su entonces novia: “6 meses contigo valen toda la vida con cualquier otra persona. Te amo”. Días después, el cantante confesaba abiertamente lo enamorado que estaba. “Estar con ella es algo maravilloso en mi vida. Ella es creativa e inspiradora, ferozmente independiente, y me motiva siempre a ser yo mismo. Ambos somos personas creativas y nos ayudamos el uno al otro en nuestro trabajo”, dijo en entrevista con el Sydney Morning Herald.

