¡Cuando la cocina es tu escenario! JLo baila al ritmo del merengue

Algo que ha destacado de la carrera de Jennifer Lopez como cantante han sido sus espectaculares coreografías en cada show. La cantante ha sabido equilibrar su talento vocal con sus habilidades en el baile, lo que ha resultado en presentaciones inolvidables, una de ellas fue su participación junto a Shakira en el Super Bowl. Pero lo que es un hecho es que esta guapa y versátil artista no necesita de una gran producción y un escenario famoso para lucirse con sus movimientos, y eso ya lo ha dejado claro en más de una ocasión, sobre todo en sus recientes videos de TikTok. Pero en esta ocasión se trató de un momento mucho más espontáneo, pues JLo se encontraba cocinando en casa, cuando se dejó llevar por el ambiente musical que se escuchaba en la cocina y empezó a bailar al ritmo del popular tema Abusadora, del dominicano Wilfrido Vargas. Alex Rodriguez, su prometido, no perdió la oportunidad de grabar el momento y compartirlo en sus redes sociales. “Así cocinamos en nuestra cocina”, escribió el ex beisbolista. Haz clik en el video para ver a JLo bailando al ritmo de merengue.

