Drake Bell es acusado de abuso por su exnovia, él responde

Drake Bell conquistó al público juvenil con su papel en la exitosa serie cómica Drake & Josh, y ahora se encuentra trabajando en su música y en otros proyectos, algunos de los cuales incluso incluirían a México, pues desde hace tiempo ha manifestado su cariño al país. Sin embargo, el motivo por el que su nombre ha dado la vuelta recientemente en las redes sociales no tiene nada que ver con su carrera, sino con su vida personal. Y es que su exnovia, Melissa Lingafelt, más conocida como 'Jimi Ono', de quien se separó hace casi 11 años, lo ha señalado por supuesto abuso físico y verbal. Ante esta situación, el actor y cantante ha roto el silencio para responder a las acusaciones.

En una serie de videos que publicó en su cuenta de TikTok este miércoles, Melissa señaló: “En primer lugar, me gustaría comenzar diciendo que realmente no me importa si alguien me cree, ya que esta es mi historia y mi vida y algo por lo que pasé. No fue hasta hace poco que me di cuenta de que el abuso no es algo por lo que todas las mujeres tengan que pasar. Cuando comencé a salir con Drake tenía 16 años. Fui educada en casa, me mudé con él. No fue hasta aproximadamente un año (en la relación) cuando comenzó el abuso verbal, y cuando digo 'abuso verbal', imaginen el peor tipo de abuso verbal que puedas imaginar y eso es lo que sufrí. Luego se volvió físico: Golpes, empujones, todo. En el momento más álgido, me arrastró por las escaleras de nuestra casa en Los Feliz (California). Mi cara golpeó cada escalón de bajada. Tengo fotografías de esto", señaló.

Melissa continuó: “Ni siquiera quiero meterme en el tema de las chicas menores de edad. Quiero decir, lo haré, pero tengo miedo. Todos los que realmente me conocen y han sido amigos míos durante los últimos 15 años, conocen muy bien el abuso por el que me hizo pasar Drake Bell. Tengo tantos testigos. Tengo fotos, era mi vida. Si no me crees, tengo claro qué tipo de persona eres y no necesito eso de mi lado. ¡Nadie quiere atención por abuso!”, concluyó la joven, quien además compartió algunas capturas de pantalla con los mensajes que le enviaron otras mujeres sumándose a sus denuncias.

Drake Bell niega las acusaciones

A través de un comunicado, Drake negó rotundamente lo señalamientos de su exnovia: “Nunca abusé de mi exnovia ni hice tantas otras cosas que Melissa afirmó falsamente en su video de Tik Tok”, expresó el cantante de 34 años una declaración difundida por medios como Variety y E! News. La estrella de televisión aseguró que lo único que ocurrió cuando rompieron fue que ambos empezaron a llamarse de forma despectiva mutuamente, pero las cosas no pasaron de eso. “Cuando nuestra relación terminó, hace más de una década, desafortunadamente, ambos nos pusimos nombres terribles, como sucede a menudo cuando las parejas se rompen. Pero eso es todo”, explicó el intérprete, quien estuvo tres años junto a Lingafelt hasta su separación en 2009.

“Claramente, Melissa todavía se sentía lo suficientemente cerca de mí el año pasado como para que sentirse cómoda al acercarse y pedirme que le brindara apoyo financiero durante un momento difícil (lo cual hice)”, expuso el cantante. “No sé si el comportamiento de hoy es una especie de búsqueda equivocada de más dinero o atención”, continuó Drake, señalando un duro revés a las acusaciones de su exnovia. Además, apuntó a que está considerando emprender acciones legales ante los señalamientos de Lingafelt, los cuales consideró como difamatorios. “No puedo permitir y no permitiré que estas acusaciones ofensivas y difamatorias no sean cuestionadas y estoy revisando mis opciones legales”, finalizó.

