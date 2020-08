A la distancia, Ana Bárbara envía innumerables muestras de cariño a Paula Levy en su recuperación

Después de que Talina Fernández revelara en Sale el Sol que una de sus nietas dio positivo a Covid-19 y que Ana Bárbara confirmara que se trata de Paula Levy, la cantante se ha mantenido en constante comunicación con la joven, a quien considera una hija. Luego de que ayer compartiera que Paula se encuentra en franca recuperación, hoy publicó otra historia donde la vemos entablar otra conversación con su "hija" quien, a tenor del clip, está muy familiarizada con la familia de Ana Bárbara en Río Verde, San Luis Potosí, donde está pasando unos días llenos de nostalgia, en los que los recuerdos de su infancia han estado muy presentes. Aunque está disfrutando mucho su estancia en México, la cantante también echa de menos a sus hijos, tanto los que están en nuestro país (Paula y Emilio), como los que se quedaron en Los Ángeles (Jerónimo, Emiliano y José María).

Mientras disfrutaba de un momento al lado de su mamá, doña María de Lourdes Motta, y de algunos de sus familiares, Ana Bárbara llamó a Paula para platicar un rato con ella y saber cómo va evolucionando. En la videollamada, vimos a la joven muy sonriente, mientras la cantante le decía: “A ver, saluda flaca, a todos”, en una parte de la conversación también le preguntó cómo se sentía; la intérprete de Bandido acompañó este clip de la frase: “Estoy con unos grandes amores y qué más quisiera que estar juntos, pero extraño a todos, mis hijos @Paulalevy”, durante el breve video, tanto Ana Bárbara como Paula, se mostraron muy cómplices, dejando ver un poco de la excepcional relación que tienen.

Ayer por la mañana, la cantante agradeció a sus seguidores que le escribieron preguntándole por el estado de salud de Paula y aprovechó para revelar que la joven estaba muy bien de salud: “Gracias a quienes me preguntan por la salud de mi hija @Paulalevy. Está cada vez mejor y pronto estaremos juntos todos en familia”, escribió en una imagen donde se ve a Paula muy sonriente en medio de la cuarentena. Aunque Ana Bárbara no ha dado detalles de cómo fue que se contagió la hija de la fallecida Marina Levy, Talina Fernández sí contó que la joven comenzó a sentirse mal luego de pasar unos días en Acapulco.

La dama del buen decir explicó que quiso compartir el caso de su nieta para crear conciencia entre los jóvenes y se dirigió a los padres de familia: “Señores, señoras, no permitan que sus adolescentes hagan su voluntad, chéquenlos, estén encima de ellos. Yo, desafortunadamente ahorita estoy viviendo esto, mi niña ya se siente mejor, pero francamente se exponen muy tontamente”, comentó la conductora. La abuelita de Paula platicó que cuando comenzó a sentirse mal la llamó para avisarle: “Se fue a Acapulco, estuvo allá un tiempo, regresó, llegó a la casa del novio y me habló y me dijo: ‘Fíjate que no huelo nada y tampoco me sabe nada y me siento muy cansada así que ya voy de regreso a la casa’, le dije: ‘por favor no mi vida, primero hazte el examen del Covid y lamentablemente salió positivo”.

Ana Bárbara tuvo que aplazar su encuentro con Paula y Emilio

Tras el confinamiento que estuvo pasando en Los Ángeles con sus hijos, Ana Bárbara viajó a nuestro país con todas las medidas de sanidad para evitar contagios y poderse reunir con sus papás en San Luis Potosí, donde disfruta de unos días en compañía de su familia. Aunque se encuentra en México, lamentablemente la cantante no podrá aprovechar su estancia para reunirse con sus otros dos hijos, Paula y Emilio, así que tendrá que aplazar este esperado encuentro que tiene planeado desde hace tiempo. Aunque pudo ser la ocasión perfecta para abrazar a los hermanos Levy, el contagio de Paula hizo que los planes cambiaran, aunque las llamadas y las muestras de cariño hace su “hija”, como la llama de cariño, no se han detenido ni un solo día.