¡Siguiendo los pasos de mamá! Manu, el hijo de Anahí también canta

Entregada a su papel como mamá, Anahí disfruta los días junto a sus pequeños Manuel y Emiliano. La actriz celebró hace unos días los primeros seis meses de vida de su hijo menor y como era de esperarse, compartió una adorable postal del bebé. Este pequeño ha tenido la suerte de tener un hermano mayor a como Manu, pues él es el niño más tierno y cariñoso. La ex integrante de RBD ha compartido de vez en cuando algunos vistazos de las sesiones de juego entre sus dos amores, y no podría estar más feliz por tenerlos junto a ella. Pero además de ser el mejor ejemplo para su hermanito, también es un digno heredero del legado musical de su famosa mamá. En mayo del año pasado, Manu causó sensación en las redes sociales cuando interpretó junto a Anahí un pequeño fragmento de una de las canciones más icónicas de ella: Rebelde. Ahora, el primogénito de la cantante ha enternecido nuevamente con su dulce voz, pero con una canción distinta. Alentado por su amorosa mamá, este pequeño de tres años se animó a interpretar un tema musical, pero fue su adorable carita frente a la cámara lo que derritió por completo a los seguidores de la celeb. "No, bueno, no puedo", admitió Maite Perroni enternecida por ver al hijo de su amiga y colega. Haz clicl en el video para ver a Manu cantando.

Loading the player...