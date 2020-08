Cobijada por el amor de los Montaner y de Camilo, Evaluna celebra sus 23 años en altamar

Hace 23 años, Marlene Rodríguez y Ricardo Montaner recibieron a su hija menor, Evaluna quien hoy celebra su cumpleaños. Aprovechando que, en Miami, ciudad donde reside, las medidas sanitarias han disminuido, la festejada pudo protagonizar un cumpleaños fuera de casa, pero con pocas personas. Rodeada únicamente de su familia y de su inseparable esposo, Camilo Echeverry, la cantante protagonizó un festejo en altamar donde, entre los mejores deseos de sus seres queridos, sopló las velitas de su pastel. Además de la inolvidable experiencia a bordo de un bote que, según compartió en Instagram, rentó Camilo, Evaluna recibió un sinfín de muestras de cariño en redes sociales donde, sus padres, le dedicaron conmovedores mensajes con lo que echaron un vistazo al pasado con fotos de su infancia.

Desde las primeras horas de este 7 de agosto, Ricardo Montaner, el orgulloso papá de la festejada, recurrió a su cuenta de Instagram para escribirle: “¡Feliz cumpleaños vida de mi vida!”. El intérprete de Tan enamorados acompañó estas líneas de una foto de su hija cuando tenía alrededor de dos años; en la imagen, Evaluna derrocha ternura con un coqueto vestido a cuadros, estilo Caperucita Roja. Por su parte, Marlene Rodríguez, su mamá, fue más allá y compartió una instantánea de las primeras imágenes de la cumpleañera, donde aparece al lado de sus padres a unas horas de haber nacido.

La esposa de Ricardo Montaner acompañó esta entrañable imagen de un texto en el que le expresó cuánto la quiere: “Tengo muchos recuerdos de este día, pero el que prevalece es la felicidad que sentí al verte. Me sigue pasando cada vez que te veo. Eres mi pompañerita y no sólo un regalo de Dios, él se encargó tejerte con tanta dedicación, pendiente de que no se le escapara ningún detalle y se nota. Canta hija que tu voz derrumba fortalezas. Te amo. Feliz de celebrarte siempre mami”, escribió la cineasta, quien tiene una relación muy especial con su hija.

Las felicitaciones y la sorpresa de su esposo

Como era de esperarse, Camilo aprovechó esta fecha para hacerle saber por todos los medios lo enamorado que está. Desde muy temprano, recurrió a Instagram para hacer la primera publicación en torno al cumpleaños de Evaluna y le escribió: “Es su cumpleaños, pero siento que el regalo es para mí. Gracias al creador que me premió con ella, sin merecerla. Prometo seguirte homenajeando, celebrando, disfrutando. ¡Feliz cumpleaños, amor de mi vida!”, se lee en el feed del cantante quien acompañó este texto de una imagen en la que aparecen fundidos en un romántico beso.

Más tarde, luego del paseo en altamar, Echeverry volvió a utilizar esta red social, esta vez, para compartir una foto, captada a bordo del bote, que acompañó de la frase: “Esta foto nos describe. Tú bailando con el viento y yo a tu sombrita mirándote. ¡Feliz cumpleaños!”. A través de varias historias de Instagram, Camilo compartió varios videos del paseo: “Feliz cumpleaños al amor de mi vida, a la dueña de mis canciones”, se lee sobre una de ellas. Recientemente, el cantante habló de lo feliz que se encuentra en su papel de esposo de Evaluna, rol en el que debutó en febrero pasado, luego de darle el “sí, acepto”, en una memorable boda que acaparó todos los titulares: “El matrimonio es una decisión de: 'no importa qué tormenta venga, yo estaré ahí para ti', y cuando una relación está basada en eso, ésta se vuelve trascendental y permanente”, declaró Camilo al diario Reforma, hace unos días.