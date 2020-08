Mijares sobre la relación con sus hijos: 'Yo soy un poquito más barco, Lucerito es más estricta'

No hay mayor felicidad para Mijares que pasar el tiempo con sus hijos, José Manuel y Lucerito, algo que ha sido posible a raíz de la cuarentena, en la que además ha protagonizado instantes inolvidables, como aquel palomazo junto a la Beba, como llama de cariño a su primogénita. Y no solo eso, porque los jóvenes también han tenido la fortuna de permanecer cercanos a su mamá, Lucero, quien lleva tan buena relación de amistad con el cantante que incluso son vecinos. A propósito de su faceta en la paternidad, el intérprete concedió recientemente una entrevista, en la que además de revelar algunos aspectos de la personalidad de los chicos, también habló de cómo desempeñan él y su ex esta importante tarea que los llena de mucha ilusión.

“No hay un manual de ser papá, porque depende de la personalidad tuya, en este caso Lucerito y la personalidad de la Beba tanto como de José, entonces no es nada escrito…”, dijo durante su charla con el periodista Luis Magaña para su canal de YouTube, espacio en el que reveló cuál ha sido uno de sus mayores momentos de felicidad en la vida. “Cuando nació José y nació la Beba. Aparte de que es una alegría increíble, contrae mucha responsabilidad, cómo le enseño, cómo le digo, cómo los cuidamos, cómo hacemos que sea una buena persona en la vida…”, agregó, enteramente orgulloso de esa gran oportunidad que lo marcó para siempre.

En ese espacio, Mijares tampoco tuvo ningún filtro al revelar cómo él y Lucero han asumido sus respectivos papeles siendo padres de familia, destacando su manera de proceder en el día a día de su convivencia con los jóvenes. “Yo soy un poquito más, yo siento que más barco. Lucerito es un poco más estricta con ellos y tienen los dos lados ‘aquí me ponen en orden, aquí no tanto’…”, comentó en tono simpático. De paso, aprovechó para hablar de uno de los rasgos que define mejor a sus hijos. “Los dos tienen una personalidad que se adaptan muy bien, que valoran la vida, la familia, que es muy importante… valoran el estar en compañía de sus cuates, de su familia, de su mamá, de su papá…”, aseguró reiterando que esto va más allá de cualquier cosa material.

Finalmente, Mijares expuso una de sus más importantes reflexiones, plenamente consciente del gran empeño que ha puesto en la labor de ser padre, algo que se ha visto reflejado en la linda relación de complicidad que ha construido con Lucerito y José Manuel desde que llegaron a su vida. “Yo creo que el mejor regalo de la vida sería que cuando uno ya esté por partir, te lleves la satisfacción de que tus hijos te digan ‘¿sabes qué pa?, tú hiciste bien’…”, dijo el intérprete de clásicos como Para Amarnos Más y Soldado del Amor.

Una familia bien organizada

En días pasados, las dudas surgieron en torno a cómo los hijos de Lucero y Mijares hacían para disfrutar con cada uno de sus papás esta cuarentena, por lo que el intérprete reveló este misterio durante una entrevista concedida al programa televisivo Ventaneando. “Con los dos, porque acuérdate que somos vecinos, entonces, de elevador a elevador hay 20 pasos nada más. De elevador a elevador se ponen su cubrebocas y su careta. Nosotros, tanto Lucero como yo, tenemos la fortuna de estar con ellos…”, detalló, asegurando que “la convivencia ha sido padrísima” a lo largo de estos meses. Por ahora, el cantante permanece optimista frente a la situación, tomando las debidas precauciones pero con el deseo de volver a reencontrase físicamente con su público.

