Pau Capetillo demuestra que heredó el talento de sus papás como cantante

Nadie puede negar que Biby Gaytán y Eduardo Capetillo heredaron el atractivo a todos sus hijos: Desde el mayor, Eduardo Jr, hasta los pequeños Daniel y Manuel, son idénticos a sus guapos padres. Pero más allá del indudable parecido físico, parece ser que también les transmitieron el talento y carisma ante las cámaras. De hecho, Ana Paula, la mayor de las hijas de la pareja, ha manifestado su interés en seguir los pasos de sus padres en el mundo del espectáculo. El año pasado, a raíz del estreno del musical Chicago, en el que Biby fue la flamante protagonista, la joven de 23 años confesó que está ilusionada con incursionar en los escenarios. “A mí me encanta, pero quiero acabar mi carrera, entonces ojalá y sí. Me gusta mucho actuar, me gusta mucho cantar y me encanta bailar, teatro musical sería mi ideal pero los tres me gustan mucho”, comentó en octubre en un encuentro con medios retomado por el programa De Primera Mano. Firme en ese objetivo, ahora Pau ha sorprendido a sus seguidores al mostrar su habilidad como cantante interpretando ni más ni menos que un tema de su mamá: Mucha mujer para ti. Secundada por su hermana Ale, Pau se animó a cantar dicho tema, y aunque por momentos las risas se apoderaron del ambiente, eso no impidió que presumiera su voz. "¡Ay como las amo!", comentó Biby orgullosa al retomar el video en su cuenta de Instagram; haz click abajo para verlas.

