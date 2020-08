Ari Borovoy rompe el silencio ante las acusaciones en su contra

Ha sido un periodo complicado para Ari Borovoy, quien a través de su empresa, BoBo Producciones, tuvo que hacer la cancelación de un número considerable de conciertos debido a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, en medio de esta situación, el también cantante ha tenido que enfrentar algunos señalamientos, luego de que comenzara a circular información en la que se afirma que algunos exempleados tenían preparada una serie de demandas en su contra. Tan transparente como suele ser, y de la misma forma en que anteriormente ha alzado la voz ante los rumores, el empresario ahondó en el tema, luego de que sus fanáticos comenzaran a cuestionarlo durante una transmisión que realizó en vivo a través de Instagram.

En un instante de su charla, Ari lamentó la manera en que algunos medios han hecho eco de versiones sin fundamento, por lo que aprovechó el espacio con sus seguidores para dejar claro el tema de los supuestos litigios. “Voy a aprovechar para platicar de estas supuestas demandas que todavía no tenemos y que probablemente vamos a tener, algo que salió de cuatro exempleados que llegaron a la compañía con objetivos claros, cuatro exempleados que llegaron y dijeron que iban a hacer cosas en el área de ventas, del área comercial… agarraron ahorita a un abogado y dijeron ‘vamos a pegarle ahorita a Ari Borovoy y a BoBo producciones, no tenemos ninguna demanda todavía interpuesta pero vamos a los medios’…”, dijo.

A lo largo de la transmisión, Ari no dejó de recibir el apoyo de sus seguidores, por lo que no dudó en dar más detalles del tipo de relación que se dio con esas personas que, asegura, lo engañaron. “Era gente que no llegaba a trabajar y se lo pueden preguntar a cualquier persona que trabaja en BoBo. A mí ya no me han de creer pero a cualquier persona que trabaja en BoBo le pueden preguntar… cuando el área de operaciones los empezó a presionar por los contratos que tenían que traer nos enseñaron contratos y nos enseñaron correos, pero falsos, supuestamente para cubrir su lugar. A mí sí me ha pasado que de repente hay gente bien mentirosa alrededor y que se te vende como la gran maravilla y das oportunidades y termina siendo una mentira… pero estos cuatro, específicamente, no los despedimos, a estos cuatro los corrimos porque mintieron… hay gente que no es de fiar, y ponen a un abogado, les abren el espacio, le hacen preguntas, este cuate despotrica contra mí, contra la compañía que les dio chamba y quieren hacer pedazos…”.

Las duras medidas que ha tomado en su empresa

Tras aclarar el punto de las supuestas demandas, Ari también se sinceró sobre las dificultades que tanto él como su equipo de trabajo han tenido que enfrentar debido a la pandemia. “Nosotros para abril teníamos veintitantos conciertos confirmados, para mayo eran más, eran treinta y tantos conciertos, todo eso se frenó y se frenó todo, venta de boletos… pago a todo lo que genera un concierto, un concierto a toda la gente que genera trabajo, a los artistas, a los músicos, al staff, a la gente de las taquillas, a la gente de los lugares, de los venues… Nosotros ahorita en esta pandemia hemos tenido que despedir a unas cuentas personas…”, agregó.

Ari Borovoy: 'El que nada debe, nada teme'

El intérprete también desmintió que existan diferencias con los integrantes de otras agrupaciones como Magneto y las JNS, lamentando el manejo que se ha hecho en algunas publicaciones de esta información. Eso sí, Ari habló de lo complejo que puede ser llevar un proyecto, como en este caso ha ocurrido durante el tiempo en que ha permanecido al frente de BoBo. “Los problemas de todos los días, es una compañía viva, como siempre lo he dicho, problemas hay de ahorita, de hace tiempo y van a seguir habiendo problemas, porque cuando uno tiene una compañía a eso estás expuesto, y creo que ahí está la valentía también de los empresarios, de ver de qué manera sacas adelante tus sueños…”, afirmó.

