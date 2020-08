Lucero de su boda con Mijares: 'Nos casamos perdidamente enamorados'

Más allá de que Lucero tenga clara su postura sobre el matrimonio, en algún momento de su vida llegar al altar fue una de sus máximas ilusiones, como cuando aquel 18 de enero de 1997 se casó con Manuel Mijares, en una boda que además se transmitió por televisión. A 23 años de ese capítulo de ensueño, la cantante ha revelado los detalles detrás de ese evento, y de cómo gracias a la idea de don Emilio Azcárraga Milmo, pudo “invitar” a su boda a todos aquellos fanáticos que celebraron con ella por todo lo alto ese instante que quedó para el recuerdo. Y aunque su vida ha dado giros sorprendentes desde ese entonces, entre ellos su ruptura con el padre de sus hijos, también habló del gran cariño que prevalece entre los dos, así como de la complicidad que tuvieron en aquel momento para llevar a todos los rincones de México y Latinoamérica los pormenores de su compromiso.

“Todo fue porque cuando yo empecé mi carrera en Televisa hace muchos, muchos años, el señor Azcárraga, que mucha gente le decía El Tigre, en paz descanse, tenía un cariño muy lindo por mí y yo por él, evidentemente. Él me veía como una niña con un talento que formaba parte de esta enorme y gran empresa que formó y forjó durante tantos años…”, explicó a lo largo de su podcast en el más reciente capítulo titulado Mi Boda y el detrás de. En ese espacio, incluso se refirió a don Emilio como una persona que siempre la apoyó y cuyo rasgo paternal fue muy característico, por lo que el día en que su romance con Mijares comenzó a tomar fuerza él no dudó en hacerle una importante propuesta.

“Cuando se entera que estamos por casarnos fue cuando me dijo: ‘Me gustaría mucho que toda la gente en México pudiera verte el día de tu boda, y que pudiera verte casándote… no se puede invitar a todas las personas que quisiéramos verte, que quisiéramos que te vieran el día tan importante en tu vida, pero nos gustaría mucho y yo he pensado, poderlo transmitir en la televisión…’”, comentó. Lucero también recordó que la decisión fue tomada de común acuerdo con Mijares, y que además se cuidó hasta el más mínimo detalle para que la transmisión, encabezada por la productora Carla Estrada, no fuera intrusiva, algo que se logró a la perfección. "Realmente no se televisó la fiesta como tal, fue una grabación, televisar al aire, pasar la boda por la iglesia, si acaso el baile de los novios…”, agregó.

Mijares, el padre de sus hijos y un cariño que perdura

Lucero hizo énfasis en la gran ilusión que le provocó llegar al altar de esa manera, pues a la par de toda la parafernalia y los nervios que implicó su boda, estaba enteramente enamorada del padre de sus hijos. “Claro que nos casamos perdidamente enamorados, felices, con la ilusión de formar una familia, los dos estábamos solteros en ese momento, nunca nos habíamos casado antes y era nuestra máxima ilusión, nuestro sueño, nuestra boda… Tenía 27 años… tan enamorada y tan feliz y contenta de compartir mi vida con el hombre que yo en ese momento sabía era el indicado y con quien yo quería formar una familia…”, aseguró.

A un tiempo de aquel enlace, Lucero también aprovechó para zanjar de una vez por todas diversos rumores, como aquel que aseguraba que todo se había dado bajo un estricto contrato. “Hablando de rumores y de todo lo que se decía alrededor de todo esto, se inventó que Manuel y yo teníamos un contrato y que nos casábamos por haber firmado un contrato, exclusiva de pasarla en la televisión. Tanto se dijo, tantas historias y leyendas que se van inventando y se decía que casi casi en el contrato se decía cuántos hijos teníamos que tener y cuánto tiempo de matrimonio… puras bobadas, puras cosas fuera de todo contexto…”, dijo entre risas, reiterando que fue muy feliz con el padre de sus hijos, con quien hoy tiene una linda amistad.

