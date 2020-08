¡Galán hasta en el confinamiento! Filtran la última foto de ‘El Sol’ antes de la pandemia

Para Luis Miguel mantenerse guapo es un estilo de vida y no importa las circunstancias siempre luce impecable de pies a cabeza. Como el resto del mundo, durante los últimos meses, El Sol ha estado cumpliendo con el aislamiento voluntario en Miami, ciudad donde reside desde hace un tiempo, y donde es cliente frecuente de uno de los estilistas de las estrellas en aquella localidad, Luis Bonomo. A través de su cuenta de Instagram, la mente maestra detrás de la cabellera del cantante compartió esta tarde una imagen al lado de Luismi y aunque muchos de sus fans se emocionaron ante su reaparición en redes sociales, según escribió el estilista, esta imagen fue antes de que la contingencia sanitaria comenzara en Florida, por lo que dejó al descubierto el look que lució el cantante durante las primeras semanas de confinamiento.

Luciendo la sonrisa que lo caracteriza, Luis Miguel posó al lado del estilista quien escribió: “La última visita antes de toda esta tormenta, espero volver a verte pronto mi amigo, siempre con la mejor onda”. En la imagen vemos que, para este verano, El Sol optó por un corte más casual, en el que no necesariamente necesita estar tan peinado como cuando aparece sobre el escenario, una imagen que sin duda le ha dado un toque de frescura durante esta temporada que, aunque ha estado en casa, no pierde el estilo ni un segundo. También vale la pena destacar que en la foto Luismi aparece con un look, elegante, pero ideal para el clima de Miami, camisa azul y pantalones en tono beige, una propuesta ideal para la temporada.

Esta no es la primera ocasión que Luismi confía su cabellera a Luis Bonomo, la relación de amistad que ha surgido entre el cantante y el estilista surgió el verano de 2017 cuando compartió la primera foto con el intérprete de La Incondicional a quien describió como una persona “amable y bondadosa”. En noviembre de 2017, volvió a postear otra foto con El Sol, esta vez, dejando ver que ya habían tenido oportunidad de convivir más: “Una nueva visita del que ya me atrevo a llamar mi amigo, Luis Miguel. Un placer siempre volverte a ver compartir un tiempo contigo”, escribió en aquella ocasión.

En los últimos años, el hermetismo con el que Luis Miguel maneja su vida ha provocado que cada detalle que se hace público respecto a él se convierta en tema de conversación, como sus cambios de look. Recordemos que fue en abril de 2017 cuando, el cantante no sólo sorprendió con el anuncio de su regreso a los escenarios, después de atravesar por un problema de salud que lo hizo cancelar, en 2015, sus presentaciones en El Auditorio Nacional y su gira por Los Estados Unidos. En aquella ocasión, para su regreso decidió cambiar de look y se puso en manos del estilista Emilio Uribe el diseño del su nuevo corte que ha mantenido hasta esta nueva vista al peluquero.

Su inesperada reaparición en televisión durante la pandemia

Antes de que Luis Bonomo compartiera esta última foto de El Sol, él ya había sorprendido a sus fans con su regreso a la televisión en un comercial para una empresa de servicio a domicilio. Como en sus inicios, el cantante regresó a la publicidad y consintió a sus fans al dejarse ver más galán que nunca en un anuncio que se viralizó desde el momento en que se estrenó y que ha acompañado a su público, al menos en México, durante casi toda la contingencia. En el comercial, el cantante aparece ataviado en un elegante traje blanco con el que, de acuerdo con el guion, se dispone a disfrutar de una cena gourmet en casa.