Qué estuvo por provocar las lágrimas de Alejandro Fernández en una entrevista

A lo largo de estos meses, Alejandro Fernández ha tenido la dicha de permanecer más cercano que nunca a sus seres queridos, con quienes compartió la cuarentena en su espectacular casa de Puerto Vallarta. No por nada sus hijos han hablado al respecto, dando detalles de la grata convivencia con su padre estos días, en los que sin duda los sentimientos están a flor de piel. De hecho, ‘El Potrillo’ se tomó un tiempo para conceder una entrevista, en la que como pocas veces se dejó ver enteramente conmovido, incluso a punto de romper en llanto. Entre otras cosas, ahondó en detalles en torno a cómo se ha sentido emocionalmente este periodo, en el que a pesar de las circunstancias, no ha parado de trabajar.

De lo más transparente, Alejandro se sinceró durante una charla virtual para Uforia Hangout Sessions de Univision, en la que a corazón abierto expuso una de las profundas reflexiones que ha tenido estos meses. “Si nosotros los cantantes la estamos pasando mal, imagínate los músicos. Los músicos no tienen trabajo, están parados totalmente y es muy triste ver cómo la están pasando…”, dijo en un instante de la conversación. Al ahondar en sus palabras, el intérprete no pudo contenerse, a tal grado de casi romper en llanto en plena transmisión. “De verdad, me rompe el corazón… perdón, ver a los mariachis afuera de la calle, tocando gratis, que así somos los mexicanos y se me hacía muy lindo porque le daba muchísimo colorido y se sentía alegre toda la ciudad pero sí es muy triste tener que ver sufrir, es nuestra familia…”.

En este espacio, Alejandro también hizo otra confesión, pues asegura que el confinamiento ha repercutido de alguna manera en sus emociones, aunque la compañía de su familia ha sido el mejor aliciente en medio de esta situación. “Ha sido difícil, me ha sorprendido muchísimo, la verdad. Ya ahorita con ataques de ansiedad, con un poco de desesperación y la verdad no ha sido nada fácil. Yo creo que todo mundo pensamos que esto no iba a durar tanto tiempo y la verdad pues lo he tomado con mucha calma, he disfrutado muchísimo a mi familia, he reflexionado, me he interiorizado muchísimo, hemos estado trabajando aunque no en el escenario sí con mi oficina, viendo qué colaboraciones…”, reveló.

Sus hijos, la razón para mantenerse de pie

Al hablar de los momentos difíciles de esta cuarentena, Alejandro expuso la firme razón por la cual ha logrado sobreponerse, asumiendo una buena actitud y sin perder la esperanza de que próximamente las cosas irán a mejor. “Hay que estar positivos viendo siempre para adelante… Todo el mundo la estamos pasando muy mal, como te digo, también me han llegado momentos súper difíciles, pero en mi casa yo soy el que tengo que estar fuerte porque si no se me vienen abajo, como fichas de dominó, todas mis criaturas, mis hijos, toda la familia. Entonces hemos estado aquí apoyándonos, hombro con hombro y unos con otros, pero es lo que tratamos de hacer, ver hacia adelante y ver al final del túnel, que viene la luz…”.

Con esta manera de pensar, el cantante puso manos a la obra para hacer de sus días los mejores, aprovechando la cuarentena para relajarse y darse un merecido descanso en contacto con la naturaleza. “Traté de aplicarme, de empezar a llevar una rutina, de despertarme temprano, de empezar a hacer ejercicio, comer bien, salirme a correr a la playa, a meditar, estar ahí con mis hijos, platicar. Todo eso me empezó a motivar muchísimo, me empezó a ayudar y yo creo que lo principal es estar bien motivados…”, señaló.

