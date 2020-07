A la distancia, Alejandro Fernández celebra el cumpleaños de su mamá y le promete un gran festejo

En la vida de Alejandro Fernández hay una mujer que es dueña absoluta de su corazón y esa es doña María Refugio Abarca, su mamá. Desde el espectacular refugio que posee en Puerto Vallarta, donde se encuentra pasando la cuarentena al lado de sus cinco hijos, El Potrillo dedicó una amorosa felicitación de cumpleaños a su mamá, a quien no ve desde finales de enero cuando los visitó en el rancho Los Tres Potrillos para festejar el cumpleaños de don Vicente Fernández. En un acto de amor, el cantante no se ha reencontrado con sus papás pues, debido a que pertenecen a uno de los grupos vulnerables en esta pandemia, se encuentran aislados en su casa, situación que no impidió que, a la distancia, Alejandro le deseara un feliz día a su mamá quien, este 24 de julio, celebra sus 74 años de edad.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Con una imagen que fue captada durante su último convivió familiar, El Potrillo escribió: “Gracias a la vida por la madre que me regaló. Gracias por todo y por tanto. Te amo y que Dios siempre te bendiga ¡Feliz cumpleaños! Guarda la fecha para celebrarte después a lo grande Cuquis, como te mereces”, escribió dejando claro que, una de las primeras cosas que hará cuando el peligro de contagio haya pasado, será correr a abrazar a sus papás y celebrar el cumpleaños de doña Cuquita, a quien también felicitó a distancia el pasado Día de las Madres, con el siguiente mensaje: “El camino a casa siempre será el correcto. Y tú, madre, nos enseñaste a trazarlo. Te celebro y celebro a todas aquellas que creyeron en nosotros antes de que nosotros mismos lo hiciéramos. Te amo y deseo que Dios nos bendiga con muchos años más de tu compañía”.

VER GALERÍA

A principios de la contingencia, Alejandro Fernández concedió una entrevista al diario El Universal donde reveló cómo él y su familia están cuidando a doña Cuquita y don Vicente: “Está súper bien resguardado, súper aislado, muy bien cuidado (…) No sé si mis hermanos estén ahí con ellos, yo creo que cada quién está aislado en su casa. Hemos mantenido muchísima comunicación vía telefónica y está súper bien cuidado, con mi mamá, su asistente y el doctor de cabecera”, explicó el cantante quien continúan en confinamiento como el resto de su clan.

Pero la felicitación de Alejandro Fernández no fue la única que le mandaron a través de Instagram a doña Cuquita. Aunque don Vicente está pasando la cuarentena con ella, quiso escribirle un romántico mensaje en esa red social donde acompañó estas líneas con una foto de ambos: “Una vez más, gracias mi Cuca, por ser el amor de mi vida. ¡Feliz cumpleaños!”. Después de más de 57 años de matrimonio, don Vicente se encuentra hoy más enamorado que nunca de doña Cuquita a quien, el pasado 14 de febrero, le escribió un mensaje con el que dejó claro que es el amor de su vida: “Saben amigos, la vida me ha enseñado que los amores verdaderos siempre encuentran su camino, disfruto de cada momento junto a mi Cuquita hermosa. Feliz Día del Amor y La Amistad a todos, que Dios los llene de amor hoy y siempre”, escribió don Vicente.

VER GALERÍA

Los festejos pendientes de El Potrillo

Debido a la contingencia sanitaria, Alejandro Fernández ha tenido que posponer varios festejos. Además del cumpleaños de su mamá, los días de la madre y del padre también están pendientes, sin contar su cumpleaños número 49, que celebró en la intimidad de su hogar en compañía de sus cinco hijos quienes hicieron de este año, una fecha inolvidable. A través de Instagram, el cantante dejó claro que, tras este cumpleaños en confinamiento, alista un gran festejo para el 2021: “Tiempo de cambios y de nuevos horizontes. 49 años de aprendizajes, anécdotas y experiencias que me han llevado a creer que no hay mejor lugar que el aquí y no hay mejor momento que el ahora (…) Y ahora sí... ¡vamos calentando motores para los 50! Jajaja”, escribió.