Camila Fernández del confinamiento con El Potrillo: 'Fue un momento muy bonito... Yo nunca había vivido con mi papá'

Desde que empezó a implementarse la cuarentena debido a la pandemia de coronavirus, Alejandro Fernández decidió refugiarse con sus hijos. En un principio, Camila se mostró un tanto misteriosa sobre el lugar donde se encontraban confinados, después se confirmó que trataba de una casa en Puerto Vallarta, de la que poco a poco ella y sus hermanos fueron compartiendo algunos vistazos. Pero más allá de las espectaculares vistas que ha podido disfrutar desde esta residencia, para la joven intérprete lo más valioso en este tiempo de confinamiento fue estar junto a su padre, pues ha confesado de manera muy emotiva, que nunca había vivido con él.

En entrevista para el programa Sale el Sol, Camila habló de cómo ha sido la experiencia de vivir con su padre, y aunque no detalló si aún se encuentra en Puerto Vallarta, dejó entrever que probablemente ya no está con él. “Pues conocí otra vez a mi papá… Siento que éramos todos, por muchas cosas y por la vida que teníamos- ya un poco como desconocidos y estar con él lo disfruté muchísimo”, contó la joven intérprete, quien se encuentra promocionando su nuevo sencillo No te vas. “Estoy muy agradecida con él y con todo lo que me ayudó también, nos ayudó a todos pues, con sus brazos de refugio que hace mucho que yo no sentía”, dijo evidentemente conmovida. “Ya voy a llorar, Dios Santo”, confesó.

Con la voz entrecortada y esforzándose para contener las lágrimas, Camila continuó hablando de lo positivo que fue para ella y los suyos este tiempo juntos. “Sí, fue un momento muy bonito, familiarmente, volver a estar con mi papá, porque yo nunca había vivido con mi papá, entonces fue algo muy padre y fue algo padre que disfrutamos todos”, aseguró la joven de 22 años, quien al igual que su melliza América y su hermano Alex, es fruto del matrimonio de El Potrillo con América Guinart, de quien se divorció en 1998 luego de seis años casados.

A principios de año, América Guinart reveló que el trabajo Alejandro fue un motivo de peso para que ella decidiera no volverse a casar, pues señaló que debido a su carrera solía estar lejos de casa. “Realmente yo decidí no casarme otra vez porque, estuve una vez a punto de casarme, pero me di cuenta que Alejandro, por su carrera, es muy ausente físicamente, entonces, yo pensaba que mis hijos me necesitaban cerca, a mí. No me arrepiento para nada, tuve parejas que siempre me permitieron esa cercanía con mis hijos”, contó en entrevista con Ventaneando en enero.

El refugio de los Fernández

Luego de que las redes sociales revelaran que El Potrillo estaban juntos pasando la cuarentena, Camila confirmó que, en efecto, habían sido convocados por su padre para estar unidos en el confinamiento. “Mi papá hizo un refugio por si el mundo se acababa y nosotros dijimos: ‘Jajaja, nunca lo vamos a usar’ y, al parecer sí. Está en medio de la nada, no me dejan decir ni siquiera en dónde es, pero está lejos de todo”, comentó la joven cantante en entrevista con Ventaneando en mayo pasado. Días después su hermano mayor habló respecto a este misterioso lugar, confirmando su ubicación y detallando cómo la estaban pasando. “Ahorita estamos en Puerto Vallarta, con toda la familia, la verdad disfrutando un montón, bueno, dentro de lo que cabe, siempre hay que tomar lo bueno de las cosas”, contó Alex en El Break de las 7 de Univision.

