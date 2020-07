Danna Paola pone fin a los rumores y hace una confesión: 'Estoy saliendo con una persona'

Tan directa como suele ser, Danna Paola acalló de una vez por todas los rumores en torno a un posible romance con Sebastián Yatra, poniendo en alto la amistad que mantiene con el colombiano, con quien además ha estrenado una canción que lleva por título No Bailes Sola. Pero sus recientes declaraciones vinieron acompañadas de una sorpresa, pues tras un periodo de incertidumbre sobre lo que ocurre en su corazón, finalmente ha revelado que se encuentra disfrutando de una relación sentimental, a diferencia de lo que había dicho anteriormente, y es por este motivo que hoy, más que nunca, se ha empeñado en defender su vida privada, haciendo un fuerte llamado a todos aquellos que suelen lanzar especulaciones.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Fue así como la cantante hizo énfasis en sus palabras, no sin antes reiterar que pese a la insistencia de la prensa, siempre guardará total hermetismo cuando alguien intente indagar algún detalle ligado a su vida amorosa. “Yo soy súper reservada con mis relaciones personales y creo que lo han sabido, siempre me han tratado de sacar la sopa y básicamente no, porque es algo súper privado, es lo que me queda para mí, es algo súper valioso…”, dijo durante una entrevista concedida al especio radiofónico del comunicador Jorge Poza, en Radio Fórmula.

Dejando en claro ese punto, la cantante habló sin más rodeos de lo que hoy ocurre en su vida, y de cómo ciertos comentarios pueden resultar incómodos cuando estos surgen en medio de un noviazgo, como a ella le ocurre. “Yo estoy saliendo con una persona y en este momento pues, a ver no es Sebastián… Hay una relación de trabajo y de respeto, y creo que no está padre que si estás saliendo con alguien como que estén estos chismes por fuera, ya lo hemos tratado de explicar veinte mil veces, pero yo creo que hay que tratar de respetar mucho…”, dijo durante la la charla.

VER GALERÍA

Lo cierto es que a raíz de la experiencia que ha adquirido de su paso por los escenarios a lo largo de estos años, la intérprete sabe muy bien cómo lidiar con este tipo de señalamientos, aunque destacó la importancia de brindar respeto a los otros. “Normalmente yo siempre me río de esto porque digo, ‘tengo muy mala fama’, por algo lo dice mi canción, y siempre me andan involucrando con cada persona con la que trabajo. Yo creo que hay que tener mucho respeto porque uno nunca se sabe qué hay detrás, de que puedes señalar y no sabes lo que pueden estar pasando, el artista en su vida personal…”, dijo.

Simplemente amistad

Recordemos que en días pasados, con el estreno del tema No Bailes Sola comenzaron a surgir algunos comentarios, pues la letra de la canción que interpreta con Yatra aborda la historia de un chico y una chica que comienzan a enamorarse. “No porque hables de amor en una colaboración tiene que haber una relación en realidad, hay que empezar a respetar esa parte de todos los medios y fans. Todos están emocionados y se dan cuenta del feeling que hay detrás, y ha sido con cariño, el punto es que la gente lo disfrute, qué importa que hablen…”, comentó recientemente en una entrevista concedida al diario mexicano El Universal. En ese espacio, también señaló que todo se trató de un acto de estricta interpretación. “No está en nuestras manos corregir o no lo que se dice. Que la gente quiera pensar lo que quiera, para nosotros representa la colaboración de dos artistas que son colegas. Es como sucede con los actores, si te toca actuar, pues actúas una escena y no es que tengas algo con tu compañero, eso mismo pasa aquí…”, aseguró al diario antes citado.

VER GALERÍA