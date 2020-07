Ricardo Montaner y su esposa, los más divertidos en el cumpleaños de su nuera

Hace seis meses, los Montaner le abrieron las puertas de su casa y de su corazón a Stephanie Roitman, novia de Ricky Montaner, quien este 18 de julio celebró su cumpleaños número 26. Debido a que la argentina se encuentra en Miami pasando la cuarentena, el clan le organizó un íntimo festejo en el que, con pastel, baile y mucho amor hicieron de esta fecha un día inolvidable. A través de Instagram varios integrantes de la familia le dedicaron lindos mensajes, además de compartir con sus seguidores cómo la pasaron. De los primeros en felicitar a su nuera fue Ricardo Montaner quien, al lado de una imagen en la que aparece con la actriz, escribió: “Con la cumpleañera, nuestra amada @Stefroitman, pura luz”, escribió el coach de La Voz México quien, hace poco, presentó oficialmente a su nuera en Instagram donde ambos son muy activos.

Siguiendo los pasos del cantante su esposa, Marlene Rodríguez, compartió otra foto, captada durante el convivio casero que organizaron para que Stefanie soplara las velitas de su pastel. La cineasta escribió como descripción de una imagen en la que aparecen los tres: “Negroni, torta de chocolate y la risa de @Stefroitman es todo lo que se necesita para celebrar. ¡Baby feliz cumpleaños! Tú eres una felicidad”, se lee al lado del hashtag #lomontanerenmanada, con el que hizo referencia a la unión familiar que caracteriza a los Montaner. Halagada por las palabras de su suegra, Stefanie comentó: “Los amo familia. Gracias por compartir este día y celebrar conmigo. Hacen de cada momento una bendición”.

Como era de esperarse, su novio, Ricky Montaner también le dedicó un romántico mensaje a su novia, a quien sorprendió cantándole el Happy Birthday!, desde muy temprano: “Celebrando el cumple de la nena. Adivinen los deseos”, escribió el cantante al lado de un video donde vemos lo feliz que estaba la argentina con este detalle. Además de sus suegros y su novio, la cumpleañera recibió una felicitación de Eva Luna, su cuñada, quien a tenor de las imágenes y videos que todos compartieron en Instagram, sabemos que fue una de las más divertidas, sobre todo a la hora de bailar: “La cumpleañera más bella”, escribió en una de sus historias que Stefania retomó para responderle: “Gracias por estar en cada detalle y darlo todo siempre para que la pasemos tan hermosos. Sos todo bebé”.

Conmovida por las muestras de cariño, de familia y amigos en argentina, pero sobre todo por el festejo que le orgzanizaron los Montaner, quienes la hicieron sentir como en casa, Roitman escribió en su cuenta de Instagram, después del festejo: “La felicidad solo es real cuando es compartida. Solo la quiero si la puedo compartir con todos los que amo. Se multiplica. Se expande. Y el amor. El amor es todo. Para mí lo es todo. Hoy recibí y sentí tanto amor que no puedo explicar. Gracias, gracias, gracias. Recibo estos 26 años con tanta bendición que me emociona. Lo siento, lo vivo, lo veo. Gracias Dios. Gracias vida. Gracias familia, amigos, amigas, mi amor, todos ustedes. Gracias por sus mensajes llenos de cariño y buenos deseos. Yo les deseo todo lo bueno y más. Que en tiempos difíciles siempre encuentren el lado positivo, que sean felices con lo que realmente importa, que no son cosas. Es la familia, es el amor, la salud, los buenos momentos. Los abrazo. Me abrazo. Y así te voy con estos 26”.

Los eternos enamorados

Luego de festejar el cumpleaños de su nuera, Ricardo y Marlene aprovecharon su fin de semana en Miami para disfrutar del clima y broncearse bajo el sol. Después de 31 años de matrimonio, el cantante no pierde los detalles con su esposa y con una foto de ambos ataviados en sus looks más playeros, escribió: “Bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta”, haciendo referencia a la letra de su éxito Bésame. Convertida en su musa desde hace más de tres décadas, Marlene aparece en la imagen luciendo un estiloso bikini con el que lucía muy bien, aunque según comentó, le pidió a su marido no compartir dicha imagen: “Yicayooo. ¿En qué quedamos?”, se lee en uno de los comentarios, que causaron revuelo entre los seguidores de Montaner que adoran conocer detalles de su historia de amor.

Desde que Ricardo y Marlene fueron flechados por Cupido, a finales de los 80, la pareja mantiene un sólido matrimonio que comenzó cuando sus caminos se cruzaron en la grabación de uno de los videos de Montaner que Rodríguez dirigió: “Nos conocimos en Caracas, pero yo lo conocí haciéndole un video en un lugar que se llama La Laguna de Tacarigua. Yo soy quien le hace los videos a Ricardo”, reveló Marlene en entrevista con la argentina Susana Giménez, hace más de una década. En aquella entrevista le admitió que esta no fue una historia de amor a primera vista: Al principio no tanto, pero agarró la guitarra y… él sabe”, comentó reconociendo que el flechazo ocurrió cuando lo escuchó cantar.