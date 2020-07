Danna Paola de Sebastián Yatra: 'No porque hables de amor en una colaboración tiene que haber una relación' La cantante puso punto final a los rumores de posible romance con el colombiano, restando importancia a los dichos de la gente

Ser figura pública no es algo sencillo, pero con una trayectoria de varios años sobre los escenarios, Danna Paola da muestra de la madurez con la que hoy se maneja frente a los reflectores. Gracias a esa experiencia es que puede dirigirse con total apertura a quienes la cuestionan sobre su vida privada, como ha ocurrido en esta ocasión, en la que a raíz de su nueva colaboración con Sebastián Yatra, el estreno del tema titulado No Bailes Sola, los rumores de un posible romance han cobrado fuerza, luego de que semanas atrás el cantante confirmara su ruptura con Tini Stoessel. Por tal motivo, la joven estrella no ha dudado en alzar la voz para acallar de una vez por todas las especulaciones en torno a su persona, dejando claro que entre ella y el colombiano solo prevalece una linda amistad.

Además de revelar que actualmente se encuentra soltera, Danna fue puntual al despejar las dudas en relación con la letra de la canción que ella y Yatra interpretan, pues la misma aborda la historia de un chico y una chica que comienzan a enamorarse. “No porque hables de amor en una colaboración tiene que haber una relación en realidad, hay que empezar a respetar esa parte de todos los medios y fans…”, contó en una entrevista concedida al diario mexicano El Universal, restando importancia a los rumores y enfocándose en la satisfacción de sumar nuevos proyectos a su carrera. “Todos están emocionados y se dan cuenta del feeling que hay detrás, y ha sido con cariño, el punto es que la gente lo disfrute, qué importa que hablen…”, agregó.

En otro momento de la charla, la también protagonista de la serie Élite hizo énfasis en la importancia de no enfrascarse en esos dichos, destacando el gran papel que tanto ella como su compañero asumieron, para llevar a cabo este acto de estricta interpretación. “No está en nuestras manos corregir o no lo que se dice. Que la gente quiera pensar lo que quiera, para nosotros representa la colaboración de dos artistas que son colegas. Es como sucede con los actores, si te toca actuar, pues actúas una escena y no es que tengas algo con tu compañero, eso mismo pasa aquí…”, dijo puntual al diario antes citado.

Cabe destacar que a finales de mayo, Danna había dado sutiles respuestas en las que se deslindaba de ser la tercera en discordia en la relación de Yatra con Tini, luego de que, a través de las redes sociales, varios fanáticos mostraron curiosidad por saber qué estaba pasando. Posteriormente, aprovechó el nombre de otro de sus sencillos, Sola, para reiterar así su estatus sentimental. Por aquellos días, incluso, compartió un video de su infancia en el que se le escucha decir: “Yo soy Danna Paola, tengo seis años y no tengo novio”, para después zanjar especulaciones de la forma más simpática. “Por si aún tenían duda... Jajajaja evitando chismes desde chiquilla”, escribió el 1 de junio en Instagram.

¿Cómo responde Yatra a los comentarios?

A principios de julio, el colombiano concedió una entrevista al segmento virtual de Univision, El Break de las 7, en donde se sinceró sobre su rompimiento con Tini, y en el que además habló de su reciente cercanía con Danna Paola. “Somos colegas, amigos, nos la llevamos súper bien, estamos haciendo una canción juntos que les va a encantar, no puedo decir cuando sale, y la empezamos a hacer durante la cuarentena, a distancia…”, dijo, refiriéndose en ese entonces al tema No Bailes Sola, que a unas horas de su estreno ya ha acumulado más de un millón de reproducciones en la plataforma YouTube, en la que en pocos días también será lanzado el videoclip oficial de este sencillo.

