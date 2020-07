¡Ana Bárbara está comprometida!

En este confinamiento Ana Bárbara ha vivido de todo, desde situaciones difíciles hasta las más felices. La cantante sufrió un pequeño accidente que le provocó una lesión y tuvo que permanecer un tiempo en reposo. Sin embargo, también tuvo una importante celebración que la llenó de orgullo: la graduación de su hijo Emiliano. Y ahora, la vida la ha sorprendido con un acontecimiento maravilloso, el cual sin duda hará que sus recuerdos sobre estos díasn sean aún más gratos, y es que ha recibido una propuesta especial a la que no ha podido negarse: ¡matrimonio! Emocionada, la estrella de la música popular compartió con sus seguidores que su novio, Ángel Muñoz, le ha hecho ‘la pregunta’ e incluso ha presumido el anillo con el que la acompañó.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

La cantante, quien en días recientes se había mostrado muy entusiasmada con su nuevo proyecto profesional, sorprendió a sus fans con la buena nueva. “¡Dije que sí!”, escribió en su cuenta de Instagram al compartir una foto en la que se le ve guapísima, esbozando una gran sonrisa y mostrando la sortija que acompañó la propuesta. “Pedazos de mi alma, así como han estado conmigo en mis tristezas, hoy les comparto mi alegría, ‘Mi corazón me dice sí’”, continuó Ana Bárbara en su post, haciendo alusión de paso a uno de sus exitosos temas musicales, cuyo estribillo ha quedado perfecto para esta ocasión. Los que conocen a la intérprete saben muy bien que ella ha sido muy respetuosa de la privacidad de su novio, motivo por el cual pocas veces se deja ver en las redes sociales de ella, sin embargo, en algunas ocasiones ha aparecido en las publicaciones de los hijos de la intérprete.

VER GALERÍA

Ante esta inmejorable noticia las felicitaciones no se hicieron esperar, y de inmediato fans, amigos, y colegas le dedicaron sinceras palabras a la cantante, deseándole lo mejor en esta nueva etapa de su vida amorosa. Luego de recibir tantas muestras de cariño, Ana Bárbara publicó un par de videos en sus Instagram Stories responderlas. “Gracias por todas las muestras de cariño, yo sé que los que me quieren y han vivido conmigo lo dicen de corazón y de verdad se alegran con mi momento de felicidad, gracias, gracias, gracias, de verdad. Aquí están mis pedazos, unos pedazos de mi alma, y gracias de verdad por su amor, los amo”, comentó emocionada la cantante en alusión a sus hijos Emiliano, José María y Jerónimo, quienes estaban a sus espaldas y mandaron un saludo a los seguidores de su mamá. La intérprete, quien no dejaba de sonreír ni un momento y mostraba de vez en vez su anillo, prometió que pronto compartirá más detalles sobre la propuesta en su cuenta de YouTube.

VER GALERÍA

Un ‘ángel’ para Ana Bárbara

El novio de Ana Bárbara ha preferido mantenerse en lo posible lejos de los reflectores, decisión que ella ha respetado siempre. De este galán se sabe sólo que trabaja para el gobierno de Estados Unidos y que ha sido un gran apoyo para la cantante en muchos aspectos, incluso en la crianza de sus hijos, tal como ella misma lo ha reconocido. Es por eso que el pasado 14 de febrero, la intérprete hizo una pequeña excepción y quiso expresar públicamente sus sentimientos hacia su galán. “Aunque desde muy niña creí en los ángeles siempre deseé toparme con uno que se convirtiera en un ángel guardián en mi vida, y no sólo de nombre, sino para acompañarme en buenos y otros no tan buenos momentos día a día…”, inició el post que acompañó de una romántica postal de ambos. “Y aunque sé que eres pro discreción, hoy que se celebra por lo alto la amistad y el amor, te quiero dedicar mi corazón, ¡que dice si! Te amo y gracias por ser un ángel en toda la extensión de la palabra, ¡para siempre y para todos estás presente!”, agregó.

Aunque pocas veces lo hace, aquella no fue la primera vez que Ana Bárbara ha expresado su amor públicamente por Ángel, pues en julio del año pasado, habló de la buena relación que mantiene su galán con sus hijos. “Ángel: no solo los niños extrañan a su superhéroe de bolsillo (porque eso eres no sólo para ellos). Te extraño yo y te necesito más de lo que te imaginas, te amo y eres de lo mejor que me ha pasado en mi vida... y otro gran pedazo de mi alma", compartió la intérprete, quien en ese momento no estaba físicamente con su novio, aunque no reveló la razón.

VER GALERÍA