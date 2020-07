Camila Fernández de su novio: 'Sí me veo con él haciéndome viejita' Aunque la cantante admitió que los hijos y la boda no están en su futuro a corto plazo, reconoció que le encantaría envejecer con su actual novio

Después de que hace una semana, Camila Fernández, hija de Alejandro Fernández, concediera una entrevista a TvyNovelas, en la que la cuestionaron sobre la posibilidad de llegar al altar con su actual pareja, Francisco Barba, en la que aseguró: “Creo firmemente en el matrimonio (…) ¡No lo sé! Que Dios decida. Ya en serio: creo que es muy pronto. Francisco y yo estamos viviendo nuestro noviazgo paso a paso y lo estamos disfrutando”, la joven tuvo que aclarar lo dicho, pero ¿por qué? Aunque fue muy clara con sus palabras, varios medios de comunicación aseguraron que, en el futuro de la cantante ya había planes de boda, incluso fue tal el revuelo que, en una nueva entrevista para el programa de Primera Mano, contó que su pareja se sorprendió al grado que sí comentaron el tema: “Mi novio me mandaba todas las fotos de las publicaciones y me decía: ‘¡Ah, caray! No me había enterado’. Habían puesto palabras en mi boca como siempre”, contó.

En esta nueva charla, Camila no sólo fue cuestionada sobre si quisiera comprometerse con su novio, sino también sobre la posibilidad de escribirle a la cigüeña, claro, en un futuro: “Pienso que venga cuando tenga que venir (un bebé)”, comentó para luego continuar con el tema de la boda: “No voy a decir, ‘yo no me voy a casar’, porque sí he llegado a pensar en eso, una vez en mi vida”. Lo que sí quiso dejar muy claro es que Francisco es tan buen muchacho que sí se ve a su lado por muchos años: “Con este niño que me tocó, que es un tesoro, sí me veo con él haciéndome viejita, no te voy a decir que no”, aseguró.

Sobre por qué se pudieron malinterpretar sus palabras, Camila refirió: “No sé de dónde lo sacaron, pero la verdad es que mira, chiquita no estoy tanto, entonces, cuando Dios quiera, la verdad, además qué tiene. Yo estoy muy feliz con mi pareja”, comentó. La cantante aseguró que por la profesión de su papá está acostumbrada que estas cosas ocurren: “Me tocó vivirlo con mi papá, con mi abuelo también su vida muy pública y es algo que viene con la carrera. Hay que disfrutarlo en lugar de negarse a hacer algo, porque yo al principio sí decía: ‘No, yo mi vida privada va a ser muy personal y no la voy a enseñar. Resulta que llega un punto en la que no lo puedes esconder, ¿sabes?, si lo quiero compartir, que lo sepa todo el mundo y que bonito es eso, porque siento que conectan más contigo, tu público”, explicó.

Durante la entrevista que se sacó de contexto, Camila habló del lindo noviazgo que sostiene con Francisco: “¡Nos llevamos excelente! Además de ser mi pareja, ahora lo considero mi mejor amigo, y creo que eso es muy importante. Tiene todo lo que me gusta. Tenemos mil cosas en común”. Además, reconoció que las cosas con él son muy formales: “Esta relación es la más seria, larga, bonita y cero tóxica que he tenido. Experimenté, y de los errores aprendí… Definitivamente Francisco es mi alma gemela. Este amor es real, y siento esta relación mucho más segura. Además, ¡es muy guapo!”, comentó sobre el joven. Algo muy similar había comentado, en enero pasado, durante una entrevista con Ventaneando: “Creo que jamás me había tocado sentir algo tan lindo, está ahí para mí, es una persona muy buena que me tocó, gracias a Dios coincidí (con él) en esta vida y pues sí, lo quiero muchisisísimo”, comentó.

¿Cómo fue el flechazo?

Según contó Camila, a inicios de este 2020, al programa comandado por Pati Chapoy, los Cupidos en esta relación fueron sus amigos: “Me dijeron que según le gustaba. Nos hicieron una comida, fíjate, bien listos, porque a él le dijeron: ‘Tienes que conocer a Camila’ y a mí me dijeron: ‘No, es que tienes que conocer a este niño…’ y yo, ok (…) Era obvio que la hacían para que nos conociéramos y ya ahí fue como un flechazo al corazón y quedé enamorada”, contó. En aquella ocasión, la cantante contó que en esta relación cuenta con la bendición de sus papás, quienes se llevan muy bien con su novio, sobre todo con El Potrillo: “Sí totalmente, desde que empezamos a salir mi papá lo conoció y se cayeron bien que es lo bueno”. Apenas, el pasado 1 de julio, la pareja celebró 8 meses de noviazgo, fecha que la cantante compartió con sus seguidores en Instagram donde le escribió a Francisco: “Por ocho mil infinitas sonrisas y meses más de amor. Gracias por tanto, te amo”.