Tommy Mottola en su cumpleaños: 'Hemos sobrevivido al COVID-19 como familia'

Con la llegada de su cumpleaños número 71, Tommy Mottola no solo dijo sentirse feliz por las sorpresas que le dio su amada Thalía, también se tomó un tiempo para hacer una breve reflexión sobre las circunstancias por las que actualmente atraviesa el mundo entero, específicamente por la pandemia de coronavirus. Pero más allá de cualquier situación, el empresario se mostró optimista y muy agradecido, sobre todo por compartir cada instante rodeado del amor de sus seres queridos, quienes han permanecido muy unidos esta cuarentena festejando en casa las fechas más especiales del calendario, como lo hemos podido ver a través de sus redes sociales a lo largo de estos días.

Acompañado de Thalía, teniendo como locación una soleada playa, Tommy envió un mensaje en video a todos sus seguidores, con el que dio la oficial bienvenida a este nuevo año de vida que recibe de muy buenos ánimos. “Qué bendición estar aquí hoy, ¡qué año!”, dijo en los primeros segundos de clip, para después ahondar en sus palabras. “Hemos sobrevivido al COVID-19 como familia, gracias a Dios nos sentimos bendecidos y no podría ser mejor. Estoy aquí con la luz de mi vida, mi hermosa esposa, Thalía…”, comentó sonriente. Por supuesto, las reacciones de sus fanáticos, así como de los amigos cercanos a su círculo fueron inmediatas, pues le hicieron llegar un sinfín de buenos deseos.

Sin hacer más énfasis en sus pensamientos, Mottola reveló parte de las sorpresas que trajo consigo la llegada de su cumpleaños, por su puesto, orquestadas por Thalía en complicidad con sus hijos, Sabrina y Matthew, quienes colmaron al patriarca de la casa con múltiples muestras de cariño. De hecho, el festejo incluyó una original felicitación con una avioneta que sobrevoló la playa con un mensaje para el cumpleañero, en el cual se podía leer la frase: “Feliz cumpleaños Tommy, te amamos. Thalía, Saki y Matt”. Mientras tanto, él no perdió detalle de este instante, grabando todo con la cámara del celular.

Sin duda, esta celebración fue distinta a las anteriores, y aunque no hubo el tradicional pastel hecho en casa, no pudieron faltar los globos de colores y las dedicatorias entre los enamorados. “Te amo, feliz cumpleaños”, escribió la cantante al pie del video compartido por su esposo, que ha acumulado cientos de miles de reproducciones. Y claro, para Tommy cumplir 71 años cobró gran relevancia, en un acontecimiento que él mismo ha descrito como “el mejor día de su vida, lleno de sorpresas y amor”, tal cual lo señaló en el clip que fue musicalizado con el popular tema Come Fly With Me, en su versión interpretada por Frank Sinatra.

Papás de tiempo completo

Ha sido a lo largo de esta cuarentena, que tanto Tommy como Thalía han dejado ver lo mucho que los entusiasma su faceta como papás, siendo partícipes de los grandes logros de sus hijos, como recientemente ocurrió, al celebrar la graduación de los niños este 11 de junio, fecha en la que disfrutaron de una ceremonia en línea, la cual la cantante presumió a todos sus seguidores en Instagram. Y claro, esto no habría sido posible sin el empeño que puso el matrimonio durante este tiempo, en el que además ambos incursionaron como profesores de los pequeños, quienes recibieron todas las felicitaciones por concluir este nuevo ciclo tan importante en sus vidas.

