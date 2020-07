Ahora sí, Lucero hace su debut en la plataforma de moda

Tan guapa como talentosa, Lucero es una de las estrellas que ha logrado ganarse el cariño y admiración del público más allá de las fronteras. Por ello no es de extrañar que en el mundo de las redes sociales sea también una celebridad con millones de seguidores. La cantante y actriz tiene presencia en las plataformas más populares, incluida la de moda, TikTok, sin embargo, no siempre estuvo convenciada de abrir su perfil en esta última. Hace unos días la intérprete dio a conocer la buena nueva sobre su debut en TikTok y compartió un video en el que, con su inigualable simpatía, conversaba con su hija sobre esta nueva incursión tecnológica. “Si yo me hago una cuenta de TikTok, ¿qué voy a poner, me voy aprender todos los bailes y así?”, preguntó la la famosa a su su hija Lucerito. "¿Tú me ayudas?”, insistió, antes de que se escuchara un 'sí' al fondo. Con esta inmejorable asesora, Lucero decidió seguir la tendencia entre las celebs y mostrar su faceta más divertida en TikTok. El primero de sus videos fue solo una muestra de que tenía el carisma y el sentido del humor para brillar en dicha red social, y ahora ha hecho su debut formal como una experta tiktoker. Usando un curioso filtro, la cantante se convirtió en su propia mini me, causando ternura y cautivando a todos sus seguidores; haz click abajo para verla.

Loading the player...