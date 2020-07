Érika Zaba aclara cómo fue que ella y su familia se contagiaron de coronavirus

En días pasados, Érika Zaba compartió con sus fans una noticia que nunca se imaginó que daría, así lo confesó a través de uno de sus videos en YouTube. Y es que la cantante, así como su esposo, Francisco Oliveros, su hijo Emiliano y la nana del bebé, Angelina, dieron positivo a COVID-19. Tras dar una actualización de cómo se encuentran los suyos en estos momentos, ahora se ha tomado un tiempo para aclarar, de una vez por todas, los comentarios que ha recibido en torno a esta situación, pues según contó, hay quienes no han parado de cuestionarla a raíz del contagio, y en específico por determinadas actividades que ha tenido que realizar a lo largo de estas semanas. Fue así como, tan transparente como suele ser, respondió a la “pregunta del millón”, ¿cómo fue que se contagiaron ella y su familia?

Por supuesto, Érika fue muy honesta al abordar este punto, asegurando que si bien tomó todas las precauciones necesarias, en algún punto su dinámica cambió un poco. “Quiero que quede claro que sí, me relajé con el tiempo, llevamos ya no sé cuantos meses de pandemia. Me fui relajando y eso sin duda fue el motivo de contagio, y cuando subes algo pues todo el mundo opina… si bien no hice la cuarentena lo más estricta… pero pues tampoco me fui de panchanga a ningún lado…”, dijo durante video, en el que se muestra de buenos ánimos, pues reveló que aunque por ahora solo persisten entre los síntomas la falta de gusto y olfato, ella y los suyos se sienten mucho mejor.

La integrante de OV7 también se refirió a las actividades y a algunos festejos de los que ha sido partícipe durante estos días, como la celebración de su cumpleaños el pasado 15 de junio y el Día del Padre, en donde se reunieron con la hija de su esposo. “Tengo tres perros, vivo en un departamento, tengo que sacarlos al baño. Salíamos con tapabocas, siempre fueron paseos cortos. Que si Angelina nos contagió porque ella se fue una semana a casa de su papá, también pudo haber sido, pero la llevamos a su casa, la recogimos en la puerta de su casa, vive ella en el campo, la probabilidad era mínima. Que si vimos a mi hermana Jessi, que si vimos la hija de Fran, se hicieron la prueba y salieron negativas. Que si mi stylist, cuando subí el videoblog de YouTube de los peinados, eso tiene más de un mes, no pudo haber sido él…”.

Pero para terminar de una vez por todas con la incertidumbre, Zaba respondió a una de las preguntas que más ha recibido por parte de sus seguidores, desde que anunció que tenía coronavirus, exponiendo su teoría de cómo pudieron haber contraído el virus. “Obviamente la pregunta del millón es ¿cómo nos contagiamos? No lo sé. Pudo haber sido también en el elevador de mi casa porque vivimos en un edificio y los vecinos dieron positivo, pero seguramente ellos están pensando lo mismo, ¿quién contagió a quién? Porque tuvimos fechas muy pegaditas…”, confesó.

¿Qué sigue para Érika y su familia?

Con un mejor semblante, la intérprete también reveló parte de los protocolos que tendrán que seguir, asumiendo al máximo toda la responsabilidad para que la recuperación ocurra de manera favorable. “Estamos a punto de hacernos la prueba para poder salir negativos… Fran se siente mucho mejor, Emiliano ya está como si nada… y Angelina fue la última que le dio, entonces todavía trae como dolor de cuerpo…”. Así mismo, aseguró que hasta no tener certeza de que todo se encuentra, retomarán su rutina. “Evidentemente no voy a salir (a la calle) sin que todos salgamos negativos, y esperar los días que sean necesarios después de esa prueba como nos lo diga el doctor…”, reveló.

