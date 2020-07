Con imágenes nunca antes vistas, Thalía crea consciencia sobre la enfermedad de Lyme contando su caso

No todo ha sido miel sobre hojuelas en la vida de Thalía, pues también le ha tocado vivir situaciones complicadas, una de ellas ser diagnosticada con la enfermedad de Lyme. Han pasado casi 13 años desde le fue detectado dicho padecimiento, pero afortunadamente ha logrado salir adelante. “Hace 12 años que contraje esta enfermedad. Ahora me siento fantástica gracias a los tratamientos que he seguido, un cambio de vida saludable, alimentación sana, ejercicio y una mente positiva”, contó el año pasado en sus rede sociales. La cantante ha dedicado esfuerzos a crear conciencia sobre esta afección, por lo que incluso se ha unido a retos virales para invitar a sus seguidores a informarse sobre el tema y a ser solidarios con quienes padecen la enfermedad. Ahora que es toda una celebridad TikTok, plataforma en la que suma más de cuatro millones de seguidores, ha querido aprovechar el alcance de sus publicaciones para compartir su experiencia lidiando con la enfermedad de Lyme. Apoyándose en imagen y en un tono de lo más didáctico, Thalía explicó a grandes rasgos las causas de este padecimiento y también reveló los síntomas que ella presentó en su momento. "Me enfermé muchísimo, casi pierdo la vida, perdí el cabello, masa muscular, perdí las ganas de salir adelante", contó la intérprete al mostrar algunas fotos tomadas en ese entonces. "Muchos fueron los antibióticos que usé por dos años, y el cariño de mi familia y de los míos me sacó adelante", reconoció. Haz click en el video para ver todo lo que la interprete contó sobre su experiencia.

Loading the player...