Sebastián Yatra se sincera sobre su ruptura con Tini Stoessel: 'No fue un momento fácil' El cantante además aprovechó para aclarar los rumores de su cercanía con Danna Paola

A mediados de mayo, Sebastián Yatra y Tini Stoessel anunciaron el fin de su relación amorosa, noticia que compartieron con sus fanáticos a través de un breve comunicado difundido en sus redes sociales, en el que además dejaron muy claro que la decisión fue tomada de común acuerdo y bajo buenos términos. Tras este anuncio, la expareja no escapó de que surgieran algunos rumores en torno a su ruptura, y aunque habían mantenido todo bajo estricta discreción, finalmente el colombiano ha roto el silencio para explicar cómo se encuentra en este momento y, por qué no, aclarar de una vez por todas las especulaciones en relación con Danna Paola, con quien ha estado en comunicación a la lo largo de esta cuarentena.

De lo más sincero, Sebastián habló como pocas veces del final de su noviazgo y de lo que ocurre con su corazón estos días, en los que se ha mantenido muy activo trabajando, mientras permanece en confinamiento en su natal Colombia. “Mi corazón está bien, terminé con Martina ya hace casi dos meses, obvio no fue un momento fácil y no lo ha sido. Nos seguimos queriendo cantidades y yo siempre voy a querer lo mejor para ella, siempre vamos a respetarnos, siempre nos vamos a tener un gran cariño…”, dijo con toda tranquilidad en entrevista para el segmento virtual de Univision, El Break de las 7.

Entrevistado por la presentadora Chiquinquirá Delgado, no dudó en ahondar en detalles sobre la conclusión de su noviazgo, exponiendo una de las principales causas por las que ambos se vieron orillados a dirigir sus vidas por caminos separados. “Tomamos una decisión para que cada cual haga lo que le nace del corazón al máximo, en este momento ella está allá en Argentina, yo estoy en Colombia y aunque tengamos carreras muy similares, también nuestras metas de vida o a largo plazo también a veces van por distintos caminos…”, explicó durante el segmento, en el que no descartó que algún día pueda reunirse con la cantante para conversar. “Nosotros hablamos todo muy bien, como podíamos, y se dejó todo como bien claro, yo creo que tranquilos… seguramente más adelante cuando nos veamos podamos hablar en buenos términos y estar tranquilos los dos, yo solo deseo que ella y su corazón estén muy bien…”.

Pero más allá de esta situación, el cantante está consiente de la manera en que Tini marcó su vida, destacando los aspectos más positivos de este noviazgo que, en su momento, provocó mucha emoción entre los fanáticos de ambos. “Yo lo que siempre digo, el hecho de que algo no dure para siempre no significa que es un fracaso para mí, esto que yo viví con ella ha sido de las bendiciones más grandes de mi vida, para mí siempre seguirá siendo un milagro muy bonito, positivo, algo con lo que he crecido y ojalá siempre podamos conservar esa bonita amistad…”, agregó.

Qué hay de su cercanía con Danna Paola

En medio de su ruptura con Tini Stoessel, la comunicación que Yatra ha mantenido con Danna Paola a lo largo de estos días dio pie a que surgieran algunos rumores, en los que incluso se planteaba la posibilidad de un romance entre los dos. Sin embargo, todas esas versiones distan mucho de lo que realmente sucede, pues además de estar soltero, el colombiano quiso aclarar, de una vez por todas, el motivo detrás de su cercanía con la mexicana. “Con Danna somos colegas, amigos, nos la llevamos súper bien, estamos haciendo una canción juntos que les va a encantar, no puedo decir cuando sale, y la empezamos a hacer durante la cuarentena, a distancia…”, agregó.

