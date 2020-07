Érika Zaba revela que ella y su marido dieron positivo a COVID-19

A través de su canal de Youtube, Érika Zaba dio a conocer que ella, su marido Francisco Olivares y Angelina, la nana de su bebé, dieron positivo a la prueba de Covid-19. Todavía sin poder creerlo, la integrante de OV7 compartió con sus seguidores en todas sus redes sociales el resultado de sus exámenes, con los que invitó a sus fans a no bajar la guardia, sobre todo ahora que en la Ciudad de México el semáforo cambió a naranja y las personas están adaptándose a la nueva normalidad: “Ahora que ya empezaron a abrir comercios, restaurantes, tenemos que cuidarnos mucho más y si no tenemos a qué salir no salgan, ¡quédense en casa! Nosotros que llevamos todas las medidas nos contagiamos (…) seguimos sin creerlo, ¿en qué momento nos pasó?”, comentó al inicio del clip, donde se escuchaba también a su esposo.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Aunque todos los miembros de la casa dieron positivo, Érika informó que por recomendación médica continúan implementando las medidas de sanidad: “El tránsito en la casa es con cubrebocas, lavándonos las manos todo el tiempo y, si vamos a cargar a Emiliano, nos vamos rolando; en ese momento, nos lavamos las manos 20 segundos, luego vamos por Emiliano”, explicó. Tras conocer la noticia Érika consultó al doctor sobre el protocolo que se debe seguir en caso de una complicación: “Diario nos van a estar monitoreando el oxígeno, temperatura y todos estos síntomas (…) El doctor ha sido más claro en caso de que empeore, punto número 1 avisarle, 2 ir al hospital a una zona especializada para Covid, 3 te hace tomas de sangre, 4 tomografía, 5 el doctor valora las pruebas de sangre y la tomografía para ver si debes ser hospitalizado”.

VER GALERÍA

Sobre los síntomas que ella experimentó contó: “Nosotros tuvimos dolor de huesos, dolor de articulaciones en las manos y en los pies, en los ojos, yo tuve un episodio de cuatro días de dolor de cabeza intenso, obviamente ya nos sentimos un poquito peor, me duele la espalda, Emiliano me pesa muchísimo, todo esto se los digo para que estén atentos, alertas, no vean a sus papás, a sus abuelos, a las personas mayores”. Según comentó nunca imaginó que se hubiera contagiado, sobre todo porque no ha salido de casa.

¿Cómo se encuentra su bebé?

La cantante reveló que su mayor preocupación, al momento de conocer la noticia, fue la salud de su bebé, quien sí se ha sentido mal: “Estoy preocupada sobre todo por Emiliano porque el pobre no sabe cómo expresarse, se siente mal y llora a veces no come bien, pero no ha tenido temperatura, no ha tenido diarrea, no ha tenido nada, lo cargas, lo apapachas y se distrae”. En ese sentido, durante una entrevista con el programa Ventaneando, reveló un poco de cómo ha visto a su bebé: “Emiliano también con síntomas de gripa, un poquito constipado, está como raro (…) me dicen que muy probable es que le duela la cabeza, pero imagínate un bebé que no puede ni hablar, saber qué le duele”, explicó.

VER GALERÍA

En la charla que tuvo con sus seguidores también contó del caso de Angelina quien, debido a que es la más joven de los tres, ha presentado síntomas más leves, aunque dijo que está bajo la misma supervisión médica que el resto de la familia: “Ella no puede regresar a su casa porque su papá es población vulnerable, tiene más de 70 años, así que ella no puede ir a su casa hasta que no resulte negativa, igual que todos nosotros. Hasta que nos sintamos perfectamente bien y hayan pasado los días que dice el doctor, que son entre 10 y 15 días, hasta no salir todos negativos, no podemos salir de casa”, finalizó.