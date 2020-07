Ana Bárbara revela que un familiar ha fallecido por coronavirus

Además de su talento como artista, Ana Bárbara se ha caracterizado por su sencillez y transparencia, cualidades que sus fans agradecen. La cantante suele compartir con ellos lo momentos más felices de su vida, tal es el caso de la reciente graduación de su hijo Emiliano. Y también en las situaciones difíciles la intérprete es abierta con sus seguidores, como hace unos días que sufrió una pequeña lesión, incluso reveló que lloró a raíz de lo sucedido. Ahora, la estrella de la música popular ha abierto su corazón para hablar de un desafortunado suceso: la muerte de un familiar a causa del coronavirus. Llena de fortaleza y resignación, Ana Bárbara compartió además una reflexión ante el contexto actual e invitó al público a no confiarse y a seguirse cuidando.

“Ya me conocen y saben que, a pesar de los pesares, siempre voy a intentar encontrar la mejor cara de la vida, el mejor ángulo, aunque a veces cuesta mucho trabajo”, comentó la cantante al inicio de una serie de videos que compartió en sus Instagram Stories, en las que se le podía ver un semblante triste, pero a la vez tranquilo. “Quiero comentarles que en este momento la situación de este ya conocidísimo tema y nueva realidad de todos del coronavirus ha tomado nuevas víctimas y bueno, la situación es que si tú realmente tienes el sistema inmunológico muy fuerte o no tienes otras enfermedades pues puedes librarla”, continuó Ana Bárbara al exponer un escenario en el que ya han coincidido las autoridades, pues se ha dicho que ciertas personas son más vulnerables a la enfermedad.

“Desafortunadamente hoy, y lo lamento mucho, hace una hora me enteré de un tío que es esposo de una prima hermana de mi madre, en Mazatlán, Sinaloa, perdió la batalla contra el coronavirus”, reveló la intérprete sin revelar más detalles de su se querido, pero sí manifestando su apoyo y solidaridad a los suyos. “Abrazo profundo a la familia”, expresó sincera. Tras compartir este doloroso episodio, Ana Bárbara llamó a sus seguidores a no relajar las medidas de seguridad para evitar los contagios. “La verdad que es lamentable la cantidad de víctimas que está cobrando todo esto, y en ese tenor quería decirles que es muy importante que no nos confiemos, es decir, de repente a mí me ha pasado que digo: ‘Bueno ya me voy a quitar el tapabocas, ya me cansé, ya me harté’, no lo hagamos, y si podemos estar la mayor parte del tiempo en la casa, y si tenemos que salir, bueno, regresar y tener todos los cuidados”, pidió la cantante.

Ana Bárbara explicó además que decidió contar lo ocurrido debido a que en cierto modo considera que es su responsabilidad como figura pública: “Se los digo de todo corazón porque mi instinto de conservación, de responsabilidad como madre, como figura publica me invita a compartirles todo esto que está pasando, que de verdad que es muy triste y tal vez podemos hacer mucho con muy poco, intentar quedarnos en casa, en la medida de lo posible”, reiteró.

El confinamiento de Ana Bárbara

Estos meses de encierro le han traído a la cantante un sinfín de vivencias de todo tipo. Ha disfrutado con sus hijos y su novio Ángel Muñoz momentos muy divertidos, muchos de los cuales han quedado inmortalizados en Tik Tok. Además, hace un par de semanas su hijo mayor, Emiliano, celebró su graduación de la Academia Militar Culver, ocasión que la llenó de orgullo y felicidad. Y fue precisamente al pasar el tiempo con sus niños que Ana Bárbara sufrió una pequeña lesión en el pie, la cual la ha mantenido relativamente quieta, algo que no es fácil para ella, pues es sabido que le encanta hacer ejercicio y deporte. Sin embargo, se ha mentenido positiva y aprovechando cada instante junto a su familia.

