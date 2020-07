Cristian Castro reflexiona sobre su papel de padre: 'Quisiera ser más amoroso y atento'

Cuando vuelva a la vida es el nombre del nuevo sencillo que, desde el confinamiento, presentó a la prensa Cristian Castro. Como muchos artistas, el cantante aprovechó este tiempo en casa para crear música inspirada en reflexiones que han llegado a su mente durante esta cuarentena que ha vivido en soledad en California, desde donde ofreció varias entrevistas en las que habló cómo nunca de su vida personal. Más sincero que nunca, el intérprete de No podrás dejó ver que este tiempo en aislamiento ha tenido la oportunidad de pensar en su historia de vida, de la que confesó no arrepentirse de ningún capítulo: “Me gustan mis errores, me gusta hacerlos y no quisiera ser ese artista que siempre está contento y que nunca está perdiendo el control. Lo más bonito de un artista es perder el control. Me gusta mucho el error y me gusta mucho el acierto y ahora hicimos un acierto con esta canción”, comentó en una entrevista para el programa Sale el Sol. Como pocas veces, habló de su papel de padre y de lo mucho que echa de menos a su abuelita doña Socorro Castro quien falleció en abril pasado.

En esta charla, Cristian también se sinceró respecto a su papel de padre de Simone, Mikhail, a quienes procreó con Valeria Liberman y Rafaella, la pequeña que tuvo con la colombiana Paola Eraso, el cantante admitió que, aunque es un padre responsable, en cuanto a presencia sabe que requiere cambiar algunas cosas: “No tengo tanta visión de padre lamentablemente, quisiera ser más como papá, quisiera ser más padre amoroso y atento. Quizá no soy como quisiera porque soy vago y amo mi vagancia”, reconoció. Sobre la relación con su mamá: “Tenemos mucho posesivismo. Yo siento que mi mamá es mía, ella siente que yo soy suyo. Lo mismo con mi abuela y con mi tía. Así las traté y así me trataron. Es una familia que se ha distinguido por eso, y por ello nos vimos egoístas con las parejas que llegaron, fuimos un poco agrios y no nos distinguimos lamentablemente por tener dulzura con las parejas de los otros”, añadió.

Reconoció que está atravesando por un proceso de cambio influido por las enseñanzas de su abuelita doña Socorro Castro, quien lamentablemente falleció en abril pasado: “Mamá Socorro me lleva a todas las reflexiones que tengo y todas las ganas que tengo de mejorar, las ganas que tengo de ser querido. Me enseñó que ser querido es más importante que ser respetado, que ser rico. Ser querido y tener sencillez es lo más importante que hay”, comentó.

En otra entrevista con el programa Un Nuevo Día, Cristian Castro también habló de su papel de papá: “Divinos los niños, están preciosos. Ya tengo mi hija de 15 años, tengo mi hijo de 13 años, casi, tengo mi bebé Rafaelita, de 6 años, que ya se está poniendo muy famosa con todos ustedes. Estoy agradecido, me pasé un poquito de la planificación familiar con tres hijos, pero bueno, les prometo ya no pasarme de la raya”, comentó divertida. Sobre el papel de Verónica Castro como abuela de la pequeña Rafaela y comentó: “Estoy muy contento porque la veo ilusionada, que bueno, que bueno que yo le haya dado un regalito importante, me da gusto”, reveló referente a un clip de su hija que compartió Verónica en la que se ve a la niña cantando.

