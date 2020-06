Después del susto, Ricardo Montaner recibe un lindo detalle de su esposa

Por más de tres décadas Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez Miranda han protagonizado una historia de amor digna de un guion de película romántica. La complicidad, el amor, la confianza y el respeto han sido sólo algunos de los ingredientes que han hecho de su matrimonio uno de los más solidos del medio del espectáculo en toda Latinoamérica. Siempre juntos, ahora que el cantante se encuentra en México grabando la nueva temporada de La Voz, su inseparable esposa también lo acompaña. Bajo las estrictas medidas de sanidad que aplican en esta producción, para evitar contagios, Marlene decidió hacerle llegar, desde su camerino al foro, una nota que consiguió que el cantante se olvidara del gran susto que representó para ambos experimentar en nuestra ciudad el temblor de 7.5 grados en escala Richter, ocurrido el pasado 23 de junio. A través de una de sus historias en Instagram, el intérprete de Será compartió con sus seguidores el detalle que le envió su esposa. Recordemos que fue en febrero pasado cuando la famillia del cantante vivió uno de los momentos más especiales: la boda de su hija menor, Evaluna.

En la imagen que publicó en Instagram aparece sosteniendo una hoja blanca sobre la que Marlene escribió: “Te amo. Gracias por protegerme”. Por su parte, el agregó el mensaje: “Después del susto en México, mi amada me escribe desde el camerino de La Voz México”. Aunque no dio detalles de cómo vivieron el temblor, gracias al recado de su esposa sabemos que, como siempre, se portó como un caballero y la hizo sentir segura. Inseparable de su marido, Marlene lo acompaña en este proyecto aunque, eso sí, respeta las medidas de seguridad, así que mientras él graba, ella lo espera tras bambalinas, pues por obvias razones durante las grabaciones hay un reducido número de personas en el set.

En diversas entrevistas, Ricardo ha revelado que el secreto en su relación es renovar los votos a diario y no se refiere a las seis bodas que han protagonizado alrededor del mundo, el cantante habla del compromiso como pareja: “Creo que el amor hay que renovarlo todos los días, muchos creen que tiene al lado un mueble y eso es un gran error, a quien tiene al lado es quien Dios te asignó y tienes que verlo bien, con sus virtudes y con sus defectos, bueno, ella (Marlene) no tiene defectos”, comentó el cantante durante una entrevista, hace más de 10 años, con la presentadora argentina Susana Giménez con quien charló en compañía de Marlene y sus cinco hijos: Héctor, Mauricio, Alejandro, Ricky y Evaluna.

La historia de amor

Durante esta plática, Marlene recordó cómo fue que sus caminos se cruzaron. Según contó, fue gracias a su trabajo como cineasta que conoció al cantautor quien, de primer momento, no llamó su atención, fue hasta que Montaner mostró su mayor encanto, la voz, que cayó rendida: “Nos conocimos en Caracas, pero yo lo conocí haciéndole un video en un lugar que se llama La Laguna de Tacarigua. Yo soy quien le hace los videos a Ricardo”, comentó, para luego ser interrumpida por Montaner: “Me sale un poco más barato, pero no te creas, la verdad es que salgo perfecto porque me cuida mucho”, añadió en tono de broma, asegurando que esa es la razón por la que sale muy bien en todos sus clips. Marlene continuó con el relato reconociendo que no fue amor a primera vista: “Al principio no tanto, pero agarró la guitarra y… él sabe”, dijo. Por su parte, Montaner reveló por qué hizo uso de ese recurso para conquistarla: “Es que uno tiene que acudir a sus fortalezas”, comentó el cantante mostrando su excepcional sentido del humor.

