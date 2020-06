¿Thalía o Paty Manterola? El video en el que se ven igualitas

En medio de esta contingencia dura la contingencia, Paty Manterola no ha dejado de estar en contacto con su público, de hecho hace un par de meses compartió en sus redes sociales que había sufrido un accidente casero, el cual afortunadamente no pasó a mayores. Pero más allá de dicho accidente, la cantante ha usado su cuenta para mostrar algunos vistazos de cómo se la está pasando en casa estos días, en lo que ha aprovechado el tiempo libre para divertirse en TikTok, plataforma que se ha convertido en el nuevo escenario de muchos famosos durante el encierro. La guapa intérprete publicó recientemente un video en el que presumió su lado creativo como el sexy, pues a ritmo de tango, invitó a sus seguidores a seguir las recomendaciones para evitar los contagios, desde lavarse las manos hasta no salir de casa. Si bien es sabido que Paty es dueña de una gran belleza y de una figura de impacto, pocos habían notado hasta ahora su gran parecido con otra guapa y talentosa mexicana: Thalía. El maquillaje, el peinado, los gestos... Algo en su aspecto recordó de inmediato a la intérprete de Amor a la mexicana; haz click abajo para comprobarlo.

