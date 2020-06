Ana Bárbara cuenta que sufrió una pequeña lesión: ‘La realidad es que sí lloré mucho’

Estos días en casa han sido inolvidables para Ana Bárbara, pues ha vivido momentos muy especiales junto a sus hijos, así como con su novio Ángel Muñoz, algunos de los cuales ha compartido a través de sus redes sociales. Apenas hace unos días celebró por todo lo alto la graduación de su primogénito Emiliano, ocasión en la que se confesó muy feliz y orgullosa. No obstante, nadie está exento de algún pequeño accidente y ahora le ha tocado a la cantante sufrir uno. Siempre abierta y cercana a sus seguidores, Ana Bárbara narró lo sucedido y aunque admitió estar “sacada de onda”, se ha mostrado determinada a enfrentar esta situación adversa con el mejor ánimo.

Poseedora de un físico excepcional, Ana Bárbara es conocida por llevar una vida saludable en la que el ejercicio es muy importante. Además, ha intentado inculcas a sus hijos ese gusto hacer deporte y mantenerse en movimiento. Sin embargo, fue justamente en una reta con sus chicos que sufrió un accidente que le provocó una lesión leve, aunque no por eso menos dolorosa. “Pues con la novedad de que ayer me fui a jugar básquet con mis hijos, y como buenos hombres fuertes que son, pues chocamos, perdí el equilibrio y me torcí el pie, no puedo caminar”, contó la cantante en una serie de videos que publicó en sus Instagram Stories, en lo que efectivamente se le podía ver descansando en una silla en el jardín.

“Les soy honesta, yo soy muy autosuficiente, la realidad es que ayer sí lloré mucho porque ustedes saben que me gusta el deporte, me gusta estar en movimiento”, admitió la cantante. Sin embargo, ha querido tomar de la mejor manera lo sucedido y poner a prueba su entusiasmo. “Pero bueno, es un buen momento justamente para ver mi fuerza de voluntad, medir ese ánimo del que siempre hago alusión, que no decaiga”, continuó en su video. “Obviamente pues estoy sacada de onda, pero con la mejor intención de pasar esta prueba más, aquí va mi piecito…” comentó Ana Bárbara al mostrar su pie frente a la cámara, en un movimiento que al parecer le provocó dolor, pues lanzó un pequeño grito.

“Pues me duele, pero aquí lo tengo, y hay que agradecer que otras partes de mi cuerpo están saludables y así es, hay que agarrar el toro por los cuernos ¿no?”, comentó de lo más optimista. Y prueba de que está intentado tomar las cosas de la forma más positiva es que luego de contar lo sucedido, Ana Bárbara incluso bromeó cantando algunos versos de su canción Como me duele el corazón, pero obviamente haciendo alusión a su pie, el cual al parecer se encontraba vendado bajo la caleceta.

Se refugia en la música

Poco antes de que contara a sus seguidores sobre el pequeño accidente que sufrió, Ana Bárbara tomó su cuenta de Instagram para compartir su espontánea interpretación de su éxito Quise olvidar, así como el profundo significado detrás de su letra. “¡Música para el corazón! Esta es una canción que determinó el que tomara una gran decisión, pues cuando la terminé de escribir pensé: '¿Vale la pena arriesgar mi alma y corazón por un ser inestable, una persona poco consciente, o sea por un verdadero cab... ezón?’”, recordó la cantante “Y aunque me dolió́, poco después dije: ¡Mejor no!”, contó en el mensaje con el que acompañó un video en el que interpretó con guitarra en mano dicho tema, aunque no reveló más detalles sobre aquel amor del pasado.

