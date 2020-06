La hija de Chayanne, ¡también canta! ¿Quieres escucharla?

Aunque Chayanne se ha manifestado a favor de mantener su vida personal fuera del ojo público, han sido sus hijos quienes han dado algunos vistazos de cómo es su padre fuera de los escenarios. Lorenzo e Isadora, fruto del matrimonio del galán boricua con Marilisa Maronesse, ha dejado ver en sus redes sociales lo mucho que comparten con su papá además del innegable parecido físico. Mientras que el joven de 22 años ha heredado el gusto por el ejercicio, e incluso ha presumido sus abdominales junto a Chayanne, su hermana ha mostrado recientemente que lo que le apasiona es la música. En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 300 mil seguidores, Isadora sorprendió con un cover del tema No hay nadie más, de Sebastián Yatra. Tocando ella misma el piano, la joven interpretó apasionadamente dicha canción, presumiendo su afinada voz. Si bien esta última publicación es la que más ha causado sensación, lo cierto es que hace un par de meses ya había dejado ver su talento como cantante al mostrar su versión de Let It Be, uno de los éxitos más emblemáticos de The Beatles. Además de los halagos y felicitaciones, a la hija de Chayanne le han pedido con insistencia que ineterprete algún tema de su papá e incluso le han preguntado si consideraría en algún momento hacer un dueto con él. Mientras ese momento llega o no, puedes escuchar a Isadora cantando las canciones con las que ha arrasado hasta ahora.

