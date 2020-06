'El esposo de mi hija', Montaner y su simpática reacción a Camilo

Poco después de la boda de Evaluna con Camilo Echeverry, Ricardo Montaner aceptó que no fue fácil para él ver a su hija contraer matrimonio: “No se trataba exclusivamente de que se casaba, había una especie de acto de renuncia que era muy duro para mí como papá", admitió en entrevista con Suelta la Sopa. El tiempo ha pasado desde el enlace y luego de que la joven pareja se fuera de lluna de miel, regresó a la casa del cantante en Miami, donde han permanecido durante la cuarentena. Si bien el intérprete colombiano ya había convivido con la familia de su esposa durante los casi cinco años que fueron novios, lo cierto es que los días de confinamiento lo han unido aún más, y ahora es un integrante más del clan Montaner. Camilo incluso ha reconocido que ha encontrado en su suegro un gran apoyo en su carrera, pues suele acercarse a él por consejos en cuestiones musicales. Y aunque Ricardo no pierde la oportunidad de bromear sobre su yerno, como lo hacía incluso antes de que se casara con Evaluna, lo cierto es que el cariño es evidente, y para prueba sus más recientes publicaciones. "El esposo de mi hija...", escribió Montaner en su Instagram al compartir un par de fotos, la primera haciendo una mueca mientras mira a Camilo, pero este gesto no ha sido más que una simpática muestra de la confianza y buen humor que hay su relación, pues a la siguiente imagen ambos posaron muy sonrientes. Haz click en el video para ver cómo se llevan estos talentosos suegro y yerno.

