Danna Paola revela el motivo de su ausencia en redes: 'No estaba lista para hablar y fingir una sonrisa' La cantante además reconoció que 'está bien tener malos días'

En días pasados, Danna Paola tomó por sorpresa a sus fanáticos al ausentarse de las redes sociales. Sin embargo, la cantante por fin ha roto el silencio para explicar el porqué de esa decisión, en un momento en que ella considera que simple y sencillamente lo necesitaba. Por ahora, ha dado la buena noticia de su regreso a estos medios, en los que ha logrado acumular una cantidad considerable de seguidores, quienes permanecen muy pendientes de cada una de sus publicaciones. Por su puesto, esto ocurre días después de haber lanzado su más reciente sencillo titulado Sola, y de aquellos rumores que colocaron en la mira su vida sentimental.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Sin más rodeos, la intérprete abrió su corazón para exponer las razones de su ausencia, en una de sus acostumbradas charlas a través de Instagram Stories. “Se siente raro volver a hablar por aquí, pero era muy necesario el detox, bastante sanador...”, explicó, para luego hacer otra de sus confesiones. “Tengo que aceptar que borré Instagram y Twitter unos días, de repente volvía, de repente no, pero bueno, fue algo bueno… ya estoy mejor”, aseguró a lo largo de esa transmisión con la que resolvió las dudas de quienes, llevados por la curiosidad, deseaban saber qué ocurría con la artista.

VER GALERÍA

Danna también reveló que hubo aspectos positivos a raíz de haber tomado distancia de las redes sociales, en las que últimamente su nombre se ha convertido en tendencia por las especulaciones en torno a su vida amorosa. “He estado súper analítica estos días, muy intensa, la verdad, pero haciendo muchas canciones y cosas muy cool que ya les quiero enseñar, pero que no estaba lista para hablar y fingir una sonrisa en la cara cuando no está bien…”, contó a lo largo de esta transmisión en la que explicó un poco de cómo se ha sentido a lo largo de la cuarentena.

Lo cierto es que además de compartir detalles tan personales, fue muy honesta al reconocer que las emociones pueden cambiar de un instante otro, por lo que aceptar las mismas siempre será lo mejor. “Está bien estar mal, está bien tener malos días, está bien sentir enojo e impotencia, tristeza por cualquier situación. Que siempre somos capaces de poder renacer, de poder tomar la decisión de dar un paso adelante, seguir siendo más fuerte y luchando contra lo que quieras porque eres un ser humano…”, dijo.

VER GALERÍA

Por ahora, Danna Paola ha retomado sus dinámicas, no sin asegurar que el amor puede superar cualquier cosa, aunque lo más importante siempre será empezar “por el amor propio”, así lo dijo la también actriz de Élite, que ha logrado cosechar notables éxitos a lo largo de estos años. “Gracias por quedarte hasta esta historia intensa de un diario nocturno”, agregó la joven, que próximamente cumplirá 25 años en espera de recibir muchas sorpresas.