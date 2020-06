Ricky Martín en entrevista con ¡HOLA! TV confiesa que su hija es la 'dueña de la casa'

Emocionado por el reciente lanzamiento de su disco Pausa y por los preparativos para Play, la segunda parte, Ricky Martin disfruta del amor de su familia, la cual ha crecido últimamente, y ha sido su mayor fuente de inspiración en su carrera. El cantante boricua presentó apenas hace un par de meses a Renn Martin-Yoseff, su hijo más pequeño, quien ha venido a sumar aún más ternura a su hogar. En entrevista con Natasha Cheij para ¡La Hora Hola!, el intérprete habló de cómo está viviendo la paternidad, pues además de baby Renn, es padre de los gemelos Valentino y Matteo, y de Lucía, su única niña. "La nena es la dueña de la casa, entra a la habitación y dice: 'Llegué', no habla pero su carita lo dice todo, ella no va a tener problemas en la vida. Y Renn, el bebé que sólo tiene 7 meses es muy noble, ellos son perfectos...", contó emocionado como todo papá orgulloso. "Los gemelos están grandes son un caballeritos, me siento el hombre más bendecido del mundo", agregó Ricky sobre sus hijos mayores. A su vez, el cantante confesó que estos días en casa le han ayudado a conocerse más a sí mismo y a los suyos. Al hablar de las lecciones que ha obtenido de su paple como papá, aseguró que la honestidad y la transparencia son pilares en su familia. "Que la verdad es lo que fortalece una familia, no importa su edad, si el niño tiene forma de crear, de formular una pregunta es porque está listo para la respuesta, pregunta que el niño haga se contesta con honestidad eso es lo que me funciona a mí", explicó. Haz click abajo para ver más de la entrevista de Ricky Martin en ¡HOLA! TV.

