Camilo habla del apoyo de Evaluna en su carrera: 'Nadie me ve como me ve ella'

Tras más de cuatro meses de haber celebrado su boda, Camilo Echeverry y Evaluna Montaner siguen disfrutando cada su vida como marido y mujer, construyendo entrañables recuerdos juntos. Apenas hace unos días, Marlene Rodríguez, esposa de Ricardo Montaner, le dedicaba a su hija y yerno unas sentidas palabras con motivo de su mesiversario, lo que fue una muestra más del amor que rodea a la joven pareja. Y además del inmenso afecto que une al cantante y a la actriz hay un mutuo apoyo constante en cada proyecto que cada uno de se propone, tal como lo ha compartido el intérprete colombiano en una reciente entrevista en la que se ha deshecho en halagos hacia su talentosa esposa.

Feliz por el éxito que ha tenido su nuevo álbum Por primera vez, Camilo confesó la razón por la que las letras de sus canciones están repletas de amor. “Mi vida artística está permeada con esos sentimientos días a día de mi vida personal”, contó en entrevista en El Break de las 7 de Univisión. “Soy una persona absolutamente enamorada, entregada a lo que siento por la vida, por mi mujer, por mi guitarra, entonces mi música esta toda mojada de eso”, aseguró el colombiano de 26 años, que no pudo evitar darle su debido crédito a Evaluna, quien se ha convertido en una de sus mayores fuentes de inspiración.

“Tampoco es un esfuerzo mío de querer incluir que las cosas de mi vida personal se hagan parte de mi vida artística, en mi caso por ejemplo, con mi esposa me pasa que Evaluna es una persona tan excelente en absolutamente todo lo que hace que yo no es que quiera tenerla cerca en mis proyectos, sino que la necesito, y es parte vital de lo que soy yo hoy como artista”, aseguró Camilo, quien ha contado con la participación de su esposa en varios de sus videos, ya sea como modelo o incluso como directora, tal es el caso de El mismo aire, la reciente colaboración de su esposo con Pablo Alborán, cuyo videoclip se acaba de lanzar.

“El repertorio del álbum tenía que pasar primero por el oído de ella”, comentó el cantante, aseguró que Evaluna lo conoce mejor que nadie. “Ella sabe más de mí que yo mismo, entonces el filtro de ella, nadie me ve como me ve ella, ni yo mismo soy capaz de verme a mí mismo como me ve ella, entonces ella sea la directora de mis videos, ella sea la modelo de mis videos, ella sea el apoyo emocional de todo lo que escribo, para mí es una bendición, es un tesoro, la verdad”, aseguró Camilo, mostrando una vez más su agradecimiento y admiración hacia su joven esposa.

El intérprete de Tutu explicó además el romántico significado detrás del tatuaje que se hizo hace poco con el nombre de su mujer. “La poesía de saber que Evaluna está al lado mío, en el lugar donde soy más fuerte y más estructurado, pero también más débil…”, contó Camilo aludiendo al hecho de que no fue al azar que decidió hacerse el tatuaje en la zona de las costillas. “Es precioso tenerla a ella y la certeza que tengo de que ella es mi compañerita por el resto de la vida, no sé, es un homenaje a ella”, señaló. Además, reveló cuál fue la reacción de Evaluna ante este detalle: “Ella lo sonrió un segundo y dijo: ‘Qué hermoso amor’ y cambió de tema, pero para mí es precioso tenerla impresa en mí”, dijo convencido. No obstante, ella no dudó en presumir este gesto de su esposo en redes sociales. “Quédate con el que se tatúe tu nombre”, escribió en su Instagram al compartir el video.

