¿Cómo se veía Tommy Mottola de joven? Él lo revela y Thalía reacciona

Mucho conocemos de la vida de Thalía y Tommy Mottola gracias a sus redes sociales, espacio en el que suelen compartir vistazos de su tiempo en familia, bellos mensajes por la celebración de alguna fecha especial, o una que otra sorpresa que de inmediato acapara toda la atención de sus seguidores, como ha ocurrido en esta ocasión. Y es que el también empresario hizo un viaje al baúl de los recuerdos para revelar una entrañable fotografía del pasado, con la que dejó ver cómo lucía durante su juventud, por aquellos años en los que su mayor deseo era alcanzar sus sueños en la música, algo que fue posible tiempo después. Por supuesto, su amada esposa no se resistió y reaccionó a la publicación, enviándole un lindo gesto de cariño que recibió miles de “me gusta” por parte de sus fans.

Como nunca antes, Tommy dio a conocer la foto inédita en blanco y negro de su etapa escolar, en la que aparece vestido con un impecable uniforme militar y gorra, mientras mira fijamente a la lente. Y claro, el magnate no olvidó agregar la historia detrás de este entrañable recuerdo, con el que destapó los deseos que, por aquel entonces, su familia tenía con respecto a sus intereses profesionales. “Foto de cuando mis papás me enviaron a la escuela militar, porque yo quería ser músico y ser parte del negocio de la música. Historia real. Supongo que no funcionó”, comentó de manera simpática al pie de la postal.

Fue tanta la sorpresa que provocó la más reciente entrega de Mottola, que entre los comentarios destacó el de su esposa Thalía, quien una vez más reiteró el gran cariño que le tiene. Recordemos que además ambos son muy activos en redes sociales, por lo que estas muestras de afecto ya se han vuelto muy familiares entre sus seguidores. “Mi bebé”, escribió la intérprete, quien añadió algunos emojis de caritas con corazones. Ante tal gesto, Tommy no pudo resistirse, respondiendo a su esposa con un: “te amo por siempre”.

Aunque no dio más detalles sobre la foto, algunos medios como Telemundo han reportado que se trata de una imagen de cuando Tommy tenía tan solo 18 años de edad, previo a que diera el paso más importante de su vida hacia conquista de sus propios sueños. Posterior a la escuela militar, el magnate se incorporó a una agrupación musical llamada The Exotics, y después emprendió en los negocios con la fundación de su propia compañía discográfica, allá por el año de 1975. Gracias a ello es que pudo trabajar con importantes figuras de la época, labrando así una carrera que años después lo consolidó como uno de los personajes más importantes de la industria.

Es así como Tommy, al igual que Thalía, da muestra de su gran gusto por las redes sociales, un espacio de interacción que se ha convertido en uno de sus favoritos, no por algo cuenta con más de 600 mil seguidores en Instagram. Así, el empresario revela otro pasaje más de su historia de vida, un aspecto poco conocido y del que ha compartido en ocasiones anteriores algunas anécdotas, como las de sus años de infancia y juventud por el Bronx, lugar del que es originario.

