'Para mí que he estado en una cama siete meses sin moverme, esto no es nada', Camila Fernández La hija de Alejandro Fernández contó cómo vive esta cuarentena mientras permanece en casa con su familia en Puerto Vallarta

Vivir la cuarentena en familia ha sido una de las experiencias más gratas para Camila Fernández, quien lejos del ajetreo al que suele estar acostumbrada debido a sus ocupaciones profesionales, se ha tomado un tiempo para hacer una especie de introspección. Gracias a ello, ha podido llegar a una importante conclusión, esto al evocar aquellos días en que a la edad de 18 años, a raíz de un accidente, permaneció en cama durante un tiempo. Sin embargo, no hay mal que por bien no venga, y hoy la joven, derivado de aquella experiencia, se siente más que preparada para hacer frente al actual confinamiento, mientras disfruta al máximo de los suyos y continúa trabajando en su música.

De lo más sincera, la hija de Alejandro Fernández definió con claridad cómo es para ella transitar por esta etapa, en la que se siente muy afortunada de las importantes lecciones que hoy atesora. “De mi accidente y mil cosas que me ha tocado pasar en la vida he aprendido muchísimo...”, dijo en entrevista con el diario peruano El Comercio, para después ahondar en sus dichos y justificar la razón de su pensamiento y sus palabras. “Ahora, por ejemplo, lo único que nos están pidiendo es quedarnos en la casa. Y para mí, que he estado en una cama postrada por siete meses sin moverme, esto no es nada...”, confesó, recordando aquellos días del accidente que la marcó para siempre.

Recordemos que fue a mediados de noviembre de 2019 cuando Camila relató, a corazón abierto, ese difícil episodio de su vida, en el que un inocente rato de diversión se convirtió en una de las pruebas más duras a las que se tuvo que enfrentar. “Tenía yo 18. No quería hablar del tema porque yo decía ‘¿para qué?’, no quiero tampoco que me vean con lástima (…) Estaba en unos brincolines y caí de cara, también me rompí la nariz y me tuvieron que hacer una operación. Por querer hacer un flip en el aire, caí de cara, primera vez que intenté hacerlo, así que tengan mucho cuidado”, explicó en aquella ocasión al programa televisivo Ventaneando.

Aquel golpe tuvo consecuencias severas, pues la joven recordó que además de fisurarse unas cervicales, se comprimió algunos discos que afectaron las terminales nerviosas, por lo que perdió fuerza en los brazos y las manos. Así tuvo que permanecer en cama durante siete meses, siguiendo de manera puntual una serie de terapias con las cuales logró salir adelante. Hoy aquel doloroso capítulo ha quedado atrás, aunque lo recuerda con toda claridad y sobre todo por el apoyo incondicional que recibió de su familia.

Mientras tanto, Camila se mantiene motivada por sus logros profesionales, dedicando parte de este confinamiento a dar rienda suelta a su creatividad y a platearse nuevos escenarios profesionales, pues si de algo está segura es de querer lograr que sus canciones se posicionen en el número uno de los charts. Entre otras cosas, habló con El Comercio de otro aspecto muy importante en este instante de su carrera, el hecho de explotar al máximo su autenticidad, pues a pesar de que en su familia la música ranchera está muy arraigada, ella tiene muy presente lo que desea. “Son mis raíces, mi casa, y me encanta cantarlas, pero a mí me enseñaron a buscar mi sonido y a ser original. Eso es lo que he querido toda mi vida y creo que ese deseo está tomando forma en mi nuevo material…”, aseguró.

