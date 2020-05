Ana Bárbara sobre los hijos de Mariana Levy: 'Llegaron a mi vida, me entregué a ellos'

El amor es incontenible en el corazón de Ana Bárbara, que durante esta cuarentena se ha entregado por completo a su familia. Sin embargo, la intérprete ha sido sincera con respecto al sentimiento que hoy la invade, pues cada día que pasa extraña más a Paula y a José Emilio, sus hijos adoptivos, y a los que ha brindado todo su apoyo y cariño tras el deceso de su madre, hace ya varios años, Mariana Levy. Mientras tanto, ha definido de la mejor manera lo que siente por los adolescentes, quienes orgullosos y agradecidos por sus atenciones hoy la llaman “mamá”. Incluso, estas muestras de afecto también han sido extendidas a la mayor de los hermanos, María, quien de la misma forma ha correspondido a este lindo gesto de cantante.

Sin más rodeos, Ana Bárbara habló de las razones por las cuales se considera una mamá muy especial, destacando por todo lo alto lo mucho que ha significado para ella cobijar con su amor a los hijos de Mariana Levy. “Mi mamá dice que tengo una personalidad, que es de carácter, pero esos niños simplemente llegaron a mi vida, me entregué a ellos y ahora los veo como parte de mi vida y no hay manera de que me los quite de ahí…”, dijo en entrevista para el diario mexicano Milenio.

Entre otras cosas, habló de mucho que ha cambiado su vida a lo largo de estos días enfocada a la maternidad, ocupada en las distintas tareas que esto implica, a la par de atender sus compromisos de trabajo en casa. “Ha sido un reto cada día, la vida siempre es un reto… la llevamos bien, nos hemos adaptado y entretenido dentro de lo funcional, amoroso y complicado que es estar todo el día juntos. También ha sido una parte bien hermosa, que los he descubierto para bien y para mal…”, dijo la intérprete de sus hijos Máximo, José María y Jerónimo, con quienes ahora se encuentra en su casa de Los Ángeles.

Recordemos que en días pasados, Ana Bárbara se sinceró sobre lo mucho que en estos instantes añora la presencia de Paula y José Emilio, pues en una situación normal la convivencia se da con regularidad. “Extraño a Paula, extraño a Emilio muchísimo, y cuando estoy con mis hijos de acá extraño a los de allá, entonces han sido de las cosas que también me han causado ese conflicto, ya ves cómo nos vemos muy seguido con mis hijos de México y ahorita no poderlos ver…”, contó en entrevista en días pasados para el programa televisivo Ventaneando.

Lo cierto es que en lo musical, Ana Bárbara continúa dando rienda suelta a su creatividad, inspirada por aquellos sentimientos que hoy la invaden, así como al público que la sigue y que, a la distancia, la llena de buenos deseos. “No puedo dejar de crear… de repente surgió la necesidad de darle al público algo nuevo, algo muy orgánico, que terminamos esta canción que se llama Para No Extrañarte Tanto, por lo que estamos viviendo y la extrañadera de los papás, de tus hermanos, pues vino como muy al caso y estoy feliz de haberlo sacado…”, dijo para el programa antes citado.

